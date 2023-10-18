Erfelek kestanesinin fiyatı 300 TL'ye kadar yükseldi

Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesi hasadı başladı. Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle kuzu kestanesi olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarını süslüyor. Bu yıl bölgede kestane düşmanı 'gal arısı'nın yayılmasından kaynaklı verimin geçen senelere göre çok zayıf geçtiği kaydedildi. Geçen sene kilogramı 40 TL ile 80 TL arasında satılan kestane, bu sene pazarda kilogramı 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

"TEZGAHTA 250-300 LİRADAN SATIYORUZ"

Kestane satıcısı Aycan Sönmez, "Kestanede rekolte çok düştü. Geçen seneye bakarak 10'da bir, bir buçuk diyebiliriz. Bu sene gal arısı denen bir arı kestanelere bulaştı. Devlet arı sandı ama biraz geç kalındı her haldeyse. Kendisini toplaması 3-5 seneyi bulur diyorlar. Fiyatlar çok uçuk. Geçen senelerle bir tutacaksak eğer arada çok fark var. Köylülerden 200, 250, 270 liraya kadar kestane alıyoruz. Tezgahta da 250-300 liradan satıyoruz. 150 liradan başlıyor, 300 liraya kadar kestanemiz var." dedi.

"GEÇEN SENE GÜNDE YAKLAŞIK 30 ÇUVAL YAPIP GÖNDERİYORDUM"

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen dönemlerde kilogram fiyatı 15, 20, 25 en iyisi 50 liraydı. Hatta geçen sene en iyi kestaneyi 80 liradan sattık. Şimdi en iyisi 300 lira. Tezgahta bol gözüküyor gibi ama köylüden gelen böyle bol şekilde değil. 5, 10, 15 kilogram geliyor. Bizde onlardan 200 liraya alıp, tezgahta 200 liraya satma şansımız yok ya 225 ya da 250 liraya satıyoruz. Az olduğu için fiyatlar uçuk bu sene. Bundan sonra düzelir mi derseniz, kesinlikle düzelmez çünkü kestane yok. Müşterilerin fiyata tepkisi var. Bizim gibi küçük bütçeli insanlar tepki gösteriyorlar, ama alacak olanlar ya da yurt dışına gidecek olanlar, doktora ya hemşehrisine getirecek olanlar 3- 5 kilogram alıyor. Geçen sene günde 300 kilogram kestane satıyorduk, bu sene günde 50 kilogram satıyoruz. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Bizim elimizde de fazla mal yok. Olan anca 150 kilogram. Geçen sene kargo çuvallarından günde yaklaşık 30 çuval yapıp gönderiyordum fakat bu sene anca 5 çuval yapıyorum."

"ALACAK DURUMDA DEĞİLİZ, EMEKLİYİZ PARAMIZ YETİŞMİYOR"

Pazara kestane almaya gelen Necati Yulafçı, "Çocuklara kestane almaya geldik ama çok pahalı. 6 kilogramı 1500 lira tuttu. Alacak durumda değiliz, emekliyiz paramız yetişmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Birini alsak, birine yetişmiyor. Kimseye bir şey diyecek halimiz yok. Bizim başımızdakiler ne oluyor diye bize sormuyor. Aç mısınız, susuz musunuz diye soran yok. Pazarcıya nasıl yetiştiriyorsunuz diye soran yok" dedi.

"ÇOK PAHALI, NASIL ALAYIM"

Pazara kestane almaya gelen Sevim Yulafçı ise " İstanbul'a gideceğim için çocuklara 1'er, 2'şer kilogram kestane alayım dedim ama çok pahalı. Kilogramı 250-300 lira. Birine alsan, birine alamıyorum. Geçen sene 60 liradan 9 kilogram kestane aldım. Bugün kilogramı 250 lira. Nasıl alayım" ifadesini kullandı.