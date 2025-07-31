Erken Rezervasyonla Tasarruf Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Erken Rezervasyonla Tasarruf Fırsatları

31.07.2025 10:49
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Türkiye'de erken rezervasyon yapanlar, uçak, otobüs ve otel rezervasyonlarında yüzde 35 tasarruf elde ediyor.

Sorgulamax.com'un 2025 yaz sezonuna ilişkin verileri, Türkiye'de seyahat planlarını önceden yapan kullanıcıların uçak bileti, otobüs bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu işlemlerinde yüzde 35'e varan tasarruf ettiğini ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden elde edilen veriler, erken rezervasyon alışkanlığının Türkiye'de giderek güçlendiğini ve tasarrufun da bilinçli planlamayla mümkün olduğunu gösteriyor.

Uçak bileti rezervasyonlarına dair analizde, kullanıcıların yüzde 62'sinin uçuş tarihinden en az 15 gün önce bilet aldığı, bu biletlerin ise uçuşa 3 gün kala yapılan alımlara göre ortalama yüzde 21 daha uygun fiyatlı olduğu tespit edildi. Bayram, yaz tatili ve okul dönemi gibi yoğun zamanlarda bu fark yüzde 35'e kadar ulaşabiliyor.

İstanbul– İzmir, Ankara– Antalya, Adana–İstanbul, Trabzon–İstanbul ve Diyarbakır–Ankara rotaları en fazla erken rezervasyon yapılan uçuş hatları arasında yer aldı.

Platformun "akıllı fiyat takvimi" özelliği sayesinde kullanıcılar farklı tarihlerdeki uçuş fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçeneğe kolaylıkla ulaşabiliyor.

Otobüs ve araç kiralama işlemlerinde erken planlama öne çıkıyor

Sorgulamax.com, 300'den fazla otobüs firmasının seferlerini anlık olarak sunarken, yaz sezonunda ortalama 390 lira olan bilet fiyatlarının erken alımlarda yüzde 10-15 düştüğü bildirildi.

Yoğun hatlarda ise çıkışa birkaç gün kala fiyat artış oranının yüzde 20'ye kadar çıktığı belirtildi. İstanbul–Ankara, İzmir– Bodrum, Ankara– Samsun, Gaziantep–Adana ve İstanbul– Edirne güzergahları en fazla erken rezervasyon yapılan otobüs hatları oldu.

Araç kiralama alanında ise 40'tan fazla firma üzerinden sunulan hizmetlerde, yaz sezonu ekonomik sınıf araçların ortalama günlük fiyatı 1240 lira iken, 10 gün önceden yapılan rezervasyonlarda bu tutarın 980 liraya kadar gerilediği kaydedildi. Havalimanı teslimlerinde bu fark yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. En çok erken rezervasyon yapılan kiralama noktaları ise İstanbul, Antalya, İzmir, Trabzon ve Dalaman havalimanları olarak sıralandı.

Otel rezervasyonlarında fiyat avantajı dikkat çekiyor

Otel rezervasyonlarında ise ortalama gecelik fiyatın 2 bin 150 lira olduğu yaz sezonunda, bir ay önceden yapılan rezervasyonlarda bu tutarın 1680 liraya kadar düştüğü belirtildi. Platform, çok sayıda sağlayıcının fiyatlarını tek ekranda sunarak kullanıcılara aynı otel için farklı fiyatları karşılaştırma imkanı tanıyor.

Fethiye– Ölüdeniz, Alanya–Kleopatra Plajı, Ayvalık–Cunda, Uzungöl–Trabzon ve Kapadokya–Göreme bölgeleri en çok erken rezervasyon yapılan destinasyonlar arasında yer aldı. Ayrıca, otellerin "iade garantili erken rezervasyon" ve "ücretsiz iptal" gibi esnek seçenekleri de filtreleme özelliğiyle kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Veri analizine göre, Sorgulamax.com'da temmuz ve ağustosta günlük ortalama 95 bin kullanıcı aktif olurken, günde yaklaşık 310 bin sorgu gerçekleştirildi. Kullanıcıların yüzde 67'si yaptığı aramanın ardından 24 saat içinde rezervasyon işlemini tamamladı. En yoğun kullanım saatleri ise 20.00-23.00 arası olarak belirlendi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Son Dakika

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