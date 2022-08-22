Vali Memiş: "Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi" - Son Dakika
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Vali Memiş: "Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi"

22.08.2022 17:23
Vali Memiş: "Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 14'ncü araç filosunun tanıtımını düzenlediği etkinliklerle yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 14'ncü araç filosunun tanıtımını düzenlediği etkinliklerle yaptı. Etkinlikte konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'nin otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi olduğunu belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 14'ncü araç filosunun tanıtımını Erzurum Kent Meydanında düzenlediği programla tanıttı. Toplamda 30 adet siparişi verilen otobüslerin 10 tanesi Erzurum'a geldi. Vatandaşların daha rahat şekilde ulaşım ihtiyacını giderebilmesi için alınan otobüsler sefer yapmaya başladı. 10 adet otobüs, 2 termoplastik sıcak ve soğuk çizgi boya aracı, bir mobilize çizgi araç, 6 adet tır çekiciden oluşan 14'ncü araç filosu Erzurum'un ulaşımını rahatlatacak. Öte yandan, kent meydanında düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut uçar, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Daha kısa mesafede insanlarımıza daha fazla hizmet verelim"

Vatandaşın ulaşım rahatlığını arttırmak için toplamda 30 adet otobüs aldıklarını kaydeden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehemt Sekmen, "Bugün bu hizmetleri vermenin mutluluğunu yaşıyorum. 10 adet otobüsümüz ulaşımda daha etkili daha verimli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak üzere Erzurum'a geldi. Toplamda 30 adet alacağımız otobüslerin 10 tanesi teslim alındı. İstiyoruz ki ulaşım ağıyla ilgili hiçbir sıkıntımı kalmasın ve ulaşım mesafelerini kısaltalım. Daha kısa mesafede insanlarımıza daha güzel hizmetler verelim. Yine yollarımız modern olsun asfaltlarımız güzel olsun diye 2 tane sıcak ve soğuk boya aracı, 1 tane çizgi aracı, 6 adet tır çekiciden oluşan 19 aracı bugün burada hizmete sokuyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye dünyada otobüs ve kamyon üretiminde birinci sırada"

Türkiye'nin otobüs üretiminde dünya birincisi olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Üniversitemiz yakında açılacak ve bu otobüsler yine öğrencilerimizi taşıyacaklar. Bütün Erzurum'u sefer edecekler. Erzurum geniş bir ovaya kurulmuş bir şehir ama herkesin yolu cumhuriyet caddesine düşüyor. Şuana kadar ulaşımla ilgili çok büyük bir sorunla karşılaşmadığımızı size bildirmek istiyorum. Pandemi döneminde bile bize yardımcı olan otobüs şoförlerimizi kutluyorum. Burada olan otobüslerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Yabancı menşeili ama biz burada üretildiği için yerli kabul ediyoruz. Otobüs ve kamyon üretiminde de Türkiye dünya birincisi konumunda bulunuyor" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Tragger, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Memiş: 'Türkiye otobüs ve kamyon üretiminde dünya birincisi' - Son Dakika

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