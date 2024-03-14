Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışında şehirler arasındaki sıralama değişti. İlk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul alırken, Ocak ayında ilk sıradaki Antalya, şubat ayında 659 konut satışı ile ikinci sıraya geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Konut Satış İstatistikleri'ni paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.
Antalya'da 5 bin 28 konut satıldı
Antalya'da ise Şubat ayında 3 bin 247'si ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 28 konut satıldı.
Isparta'da bu rakam 368'i ikinci el satış olmak üzere 501, Burdur'da ise 112'si ikinci el satış olmak üzere toplam 172 olarak kaydedildi.
Yabancılara Şubat ayında satışta Antalya ikinci sırada
Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak bin 846 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.
Antalya, Ocak ayında 747 konut satışı ile ilk sırada yer alıyordu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı - Son Dakika
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