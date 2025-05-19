Erzurum\'da Nisan 2025\'te 762 Konut Satıldı

Erzurum'da 2025 yılı Nisan ayında 762, Türkiye genelinde ise ayında 118 bin 359 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Nisan konut satışında ülke sıralamasında 35. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Nisan ayı içinde satışı yapılan 762 konuttan; 91'i ipotekli ve 671'i diğer gruptan gerçekleşti. 576 konut ikinci el, 186 ise ilk el satış oldu.

Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde 621 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM