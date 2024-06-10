Erzurum'dan 36 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Ekonomi

Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 12, Ocak-Mayıs ayları kapsamında ise 36 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 13 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 8 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler

Erzurum'dan 2024 Mayıs ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Irak ve Azerbaycan olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Mayıs ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Bulgaristan olarak bildirildi

İlk 5 ülkenin payı

DOSİAD tarafından yapılan değerlendirmede, 5 aylık kapsamda en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülkenin il toplam ihracat değerindeki payı Romanya yüzde 30.15, Gürcistan yüzde 25.11, Azerbaycan yüzde 12.28, Irak yüzde 8.08 ve Bulgaristan yüzde 7,93 olarak hesaplandı.

13 ülkeyle yapılan ihracatta artış

Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Romanya, Bulgaristan, Katar, Mauritius, Özbekistan, ABD, Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Almanya, Sırbistan, Somali ve Suriye ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış oranları

DOSİAD analizlerine göre İhracat değerindeki artış oranları Romanya yüzde 3321, Bulgaristan yüzde 1366, Katar yüzde 153, Mauritius yüzde 1054, Özbekistan yüzde 341, ABD yüzde 272, Gürcistan yüzde 89.9, Irak yüzde 47.1, Azerbaycan yüzde 34, Almanya yüzde 20.4, Sırbistan yüzde 16.7, Somali yüzde 8,4 ve Suriye yüzde 2,0 oldu.

İhracat değeri düşen ülkeler

Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail, Kuveyt, BAE, Moldova, AHL Serbest Bölgesi, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan ile yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Düşüş oranları

İhracat değeri düşüş oranı İsrail yüzde 6.2, Kuveyt yüzde 6.2, BAE yüzde 36.3, Moldova yüzde 43.3, AHL Serbest Bölgesi yüzde 64.0, Fransa 70.3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 70.3 ve Hindistan yüzde 78.8 olarak bildirildi.

Erzurum'dan 36 ülkeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayı döneminde 36 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat yapılan ülkeler; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Fas, Fransa, Gana, Gine, Gürcistan, Hindistan, Irak, İsrail, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Libya, Lübnan, Malta, Mauritius, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Ürdün, Yunanistan olarak açıklandı.

Mayısta 12 ülkeyle ihracat

Erzurum'dan Mayıs ayında 12 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Romanya ile 3.2 milyon, Bulgaristan ile 1.2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedildi. Diğer ülkelerle yapılan ihracat değerleri, Gürcistan 721,29, Irak 449,62, Azerbaycan 264,28, Moldova 229,13, ABD 37,00, Almanya 20,31, Fransa 18,53, Somali 11,42, Gana 9,78, Tunus 9,66 bin dolar olarak açıklandı.

5 ayda 36 ülkeyle ihracat

Bu yılın ilk beş ayında Romanya ile 5.4, Gürcistan'la 4.5, Azerbaycan'la 2.2, Irak'la 1.4, Bulgaristan ile 1.4 milyon dolarında ihracat yapıldı.

Diğer ülkelerle yapılan ihracatta değerler, Özbekistan 576,41, Libya 327,24, Moldova 272,82, Almanya 244,74, Gana 244,51, Ürdün 236,30, Bosna-Hersek 161,66, Somali 150,19, Tayland 133,00, Fransa 70,86, Suriye 68,96, Kırgızistan 59,60, Ahl Serbest Bölgesi 47,84, Katar 47,84, Mauritius 40,91, Bae 38,05, ABD 37,00, Tunus 29,42, Lübnan 27,45, Belarus 26,52, Kuveyt 16,35, Gine 16,09, İsrail 16,04, Sırbistan 12,26, Fas 10,50, Yunanistan 9,91, Malta 6,30, Suudi Arabistan 5,17, Hindistan 3,98, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 3,50, Çin 2,50 bin dolar olarak aktarıldı. - ERZURUM