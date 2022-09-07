Tescilli lezzet cağ kebabı soğuk zincirle Türkiye pazarına açılıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurulan cağ kebabı fabrikasında üretilen tescilli lezzet, soğuk zincirle Türkiye pazarına açılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi üyelerinin girişimiyle Oltu ilçesine kurulan ve yaklaşık 35 milyon yatırımla 15 milyon işletme sermayesiyle açılan Türkiye'nin ilk cağ kebap fabrikası, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonunda faaliyetlerine başladı.

"Oltu Cağ Kebabı" adıyla 2009 yılında tescil edilen lezzetin üretimi için yöreden temin edilen küçükbaş hayvanların etleri, kesim, parçalama, ayırma, depolamadan sonra bazı işlenme aşamalarından geçiriliyor.

Şişlere dizilen etler, ateşte yüzde 70 kıvamda pişirilip steril ortamda paketlendikten sonra, soğuk zincirle tüketicilere ulaştırılıyor.

İlk etapta kentteki yerel marketlere satılıyor

Günde 5 ton üretim yapılan ve ilk etapta sadece kent genelindeki yerel marketlere satılan tescilli lezzet, ilerleyen zamanlarda Türkiye pazarına açılacak.

Avrupa pazarını da hedefleyen fabrika yetkilileri, cağ kebabının aroma ve tadı üzerine de sürekli araştırmalar yapıyor.

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, AA muhabirine, cağ kebabını paketli şekilde Türkiye'ye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Kesimden başlayarak paketleme işlemine kadar tüm aşamaları yaptıklarını anlatan Demir, "Bölgedeki küçükbaş hayvan varlığını artırabilme ile istihdama ve ekonomiye ciddi manada katma değer sunabilmek için böyle bir projeye imza attık. Cağ kebabını tüm Türkiye'deki insanlara ulaştırmak amacıyla böyle bir projeyi gerçekleştirdik." dedi.

"Dünyanın her tarafına kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz"

Demir, yeni bir kuruluş olduklarını ve şu an günlük 5 ton üretim yaptıklarını belirterek, cağ kebabını herkese tattırmak istediklerini dile getirdi.

Tescilli lezzetin şu an yerel marketlere pazarlandığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Buradan Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu ve Marmara'ya doğru paketlenmiş ürünlerimiz ile bunun yanında cağ kebabı yapan Türkiye'deki tüm cağcıların ham maddesini şişlerle hazırlayıp mağazalara yakın zamanda ulaşmayı planlıyoruz. Amacımız, ülkenin tamamına yayılmak. İhracat noktasında da çalışmalarımız var. Oltu cağ kebabını Avrupa ve dünyanın her tarafına kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz."

Cağ kebabının tescilinin Oltu'da olduğunu ve bu nedenle fabrikayı buraya yaptıklarını aktaran Demir, fabrikada aynı zamanda küçükbaşın sakatatının tamamını işleyeceklerini kaydetti.

Lezzet konusunda kimsenin tereddüt etmemesini isteyen Demir, "Burada pişirilen ve soğutulan etin lezzeti noktasında kimsenin herhangi bir tereddüdü olmasın. Bu ürünle bunun garantisini verebiliriz. Amacımız burada cağ kebabının aromasını insanlara ulaştırmak. Bunu da paketlenip tüketiciye ulaştıktan sonra bir ay içerisinde ya da paket açıldığı zaman hemen tüketilmek zorunda. Paketli ürün 250 gram ağırlığında ve özel yapmış olduğumuz bambo ahşap cağlara dizili bir ürün. Vatandaşımız bunu temin ettikten sonra çerezlik şekilde de tüketebilir. Sadece ızgarada değil mangalda, odun ateşinde de hemen ısıtıp o anda rahatlıkla tüketebilir." diye konuştu.