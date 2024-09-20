Eşarj'dan Görüntülü Destek Hizmeti - Son Dakika
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Ekonomi

Eşarj'dan Görüntülü Destek Hizmeti

Eşarj\'dan Görüntülü Destek Hizmeti

Eşarj, şarj istasyonlarında görüntülü çağrı merkezi desteği sunarak müşteri deneyimini geliştiriyor.

20.09.2024 10:44
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Türkiye'nin her iline kurduğu 1350'den fazla şarj istasyonuyla hizmetini sürdüren Eşarj, istasyon başında çağrı merkezini görüntülü arama hizmetini duyurdu.

Enerjisa Enerji'nin iştiraki olan elektrikli araç şarj çözümlerinde Türkiye'nin önde gelen firmalarından Eşarj, 2023 yılında belirlediği 81 ilde 1000 istasyon hedefine ulaşmıştı. 2024 yılında da müşteri deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle yoluna devam eden Eşarj, şarj istasyon sayısını artırmaya devam ederken, müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre; 2008 yılında Türkiye'nin ilk elektrikli araç şarj operatörü olarak kurulan şirket, kurulduğu günden bu yana müşterilerinin geri bildirimlerini dinleyerek ve saha araştırmaları yaparak, operasyonlarını sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Deneyimi şarj istasyonundan dinlenme alanına kadar taşıyan 'Deşarj'ı duyuran şirket, müşterilerini çocuk oyun alanı, TV, kahve makinesi, internet bağlantısı gibi özellikli ve ücretsiz mola noktası ile hizmetlerini sürdürmüştü.

Müşteri hizmetlerinde görüntülü destek

Şirket, şarj istasyonlarında kullanıcıların karşılaştığı sorunları kısa sürede çözmek amacıyla WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme desteği sunuyor.

"Her üç elektrikli araç kullanıcısından biri, Eşarj'ı tercih ediyor"

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Elektrikli araç şarj sektörü çok dinamik ve rekabetçi bir atmosfere sahip olarak, operasyonlarımızı devamlı iyileştirmeye ve yeni hedefler gerçekleştirmeye motive ediyor. Elektrikli şarj istasyonları elbette henüz benzin istasyonları kadar yaygın olmasa da araç başına düşen şarj istasyonu sayısında Avrupa'da 1. sıradayız. Kullanıcıları teşvik etmek için en hızlı şarj deneyimini yaşatmak ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmak ise elzem. Elektrikli araç kullanıcıları tüm Türkiye'de 23 binden fazla soketten herhangi birini bulduğunda firma fark etmeksizin şarjlanma işlemi gerçekleştirebilir durumda. Fakat ne mutlu ki müşteri sadakatinin bu denli zor olduğu ve rakiplerimizin giderek arttığı bu sektörde büyük bir başarı elde ederek, sadakat oranımızı yüzde 26'dan yüzde 33'e çıkardık. Yani her üç elektrikli araç kullanıcısından biri, sadece Eşarj'ı tercih ediyor. Yatırımlarımızda hızlı istasyonlara öncelik vermemiz, şarj süresini kısaltmamız, Deşarj noktası ve şimdi istasyon başından görüntülü çağrı merkezi ile desteklediğimiz kusursuz deneyim anlayışı, bize müşterilerimizden yüzde 97 memnuniyet skoru getirdi. Eşarj istasyon sayısını artırmaya ama bunu yaparken de müşteri deneyimini hep ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Eşarj, Oksijen tesislerinde

Son olarak İzmir- İstanbul Otoyolu üzerindeki Oksijen tesislerinde faaliyete geçen Eşarj istasyonları, toplamda O135 Karacabey ve O37 Orhangazi olmak üzere 2 farklı Oksijen tesisinde çift yönlü olarak (İstanbul-İzmir/İzmir İstanbul hizmet veriyor. Kullanıcılar, bu stratejik noktada bulunan 360, 180 ve 90 kW gücündeki toplam 8 adet DC Şarj cihazı ile araçlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Şirketin sunduğu bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar uzun yolculuklarında kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eşarj'dan Görüntülü Destek Hizmeti - Son Dakika

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