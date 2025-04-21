Eski Brandalarla Çocuklara Okul Çantası

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu ve Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) tarafından başlatılan "Eski Brandalar Çocuklar İçin Okul Çantasına Dönüşüyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilen ilk çantalar öğrencilerle buluştu.

UND ve TND'den yapılan ortak açıklamaya göre, The JUNK Design'in desteği ile üretilen ve içinde özel olarak hazırlanmış kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 200 çanta,18 Nisan'da Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan törenle Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teslim edildi.

Fazilet Durmuş, burada yaptığı konuşmada, projenin UND Kadın Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilmesinin önemine değinerek, sıfır atık anlayışına da katkı sağlayan projenin ihtiyaç sahibi çocukların çantalarına dönüştürülmesinin ayrı bir değer taşıdığını ifade etti.

Kadınların öncülüğünde yürütülen projelerin çocukları ve eğitimi merkeze aldığını vurgulayan Durmuş, "Bir çocuğun yüreğine dokunursak, o çocuk dünyaya dokunur ve tarihin akışını değiştirebilir. Bu nedenle bu proje çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Durmuş, çantaları boş beklediklerini ancak içinde farklı okul ihtiyaçları için hazırlanmış eşyalarla gelmesinin çocuklar için güzel bir sürpriz olduğunu kaydetti.

"Çocuklar ve çevre bilincini bir araya getiren önemli bir sosyal sorumluluk girişimi"

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras da The JUNK Design tarafından üretimi tamamlanan geri dönüşüm çantalarının ilk dağıtımının Mersin'de başladığını belirterek bu projeyi çocuklar ve çevre bilincini bir araya getiren önemli bir sosyal sorumluluk girişimi olarak değerlendirdi.

Çevre dostu projelerin süreceğini bildiren Aras, "Geri dönüşüm konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Bunu çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızla, yine ülkemizin geleceği için yapmamız gereken geri dönüşümü bir araya getiren bir proje olması nedeniyle çok değerli." ifadelerini kullandı.

TND Başkanı Hakkı Başman ise Mersinli olması nedeniyle projenin kendisi için de ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "TND olarak 81 il çıkışlı nakliye hizmeti veriyoruz. Bizim bu projedeki amacımız çantaların ihtiyaç sahibi çocuklarımızla buluşturulması. Sizin sayenizde eminim bu çantalar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

The JUNK Design firmasının kurucusu Tarık Rasim Nomer de iki değerli dernekle böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Eski brandaların ileri dönüşümüyle hem çevreye hem de çocuklara katkı sağladıklarını ifade eden Nomer, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.