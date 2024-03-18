Eskişehir Otobüs Terminalinde Yazıhaneler Kapandı

Eskişehir'deki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde elden bilet satışı yapılan yazıhanelerin yarısı, online bilet satışı ve daha çok tercih edilen Yüksek Hızlı Tren nedeniyle kapandı.
Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali binasında bulunan ve bilet satışı yapan 50 yazıhaneden 25 tanesi kapandı. Son zamanlarda elden bilet satışının oldukça düştüğü terminalde, firmalar bir yazıhanede 5 firmaya kadar birleşerek hizmet verebiliyor. Bu durum esnafı üzerken, durumun nedeni olarak ise iki sebep ön plana çıkıyor. Biri pandemi sonrası her alanda olduğu gibi bilet satışında da insanların online işlemlere yoğunluk vermeleri. Günümüzde firma yetkililerinin aktardığı bilgilere göre bilet satışlarının yüzde 65'i internetten yapılıyor. Diğer neden ise gelişen ve yaygınlaşan Yüksek Hızlı Tren kullanımı. Son olarak Sivas'a yapılan Yüksek Hızlı Tren hattı, otobüs firmalarının işini büyük ölçüde düşürüyor.
"Bilet satışlarımızın yüzde 65'i internet ortamından"
Bir otobüs firmasında 15 yıldır yönetici olan Gökhan Güldaş, internetten yapılan satışların işlerine olan ekinsine değindi. Bilet satışlarının yüzde 65'nin online odluğunu belirten Gültaş, "Şimdi yazıhanelerin kapanmasının en büyük etkeni biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntı geçirdik. Pandemi gibi bir dönemden geçtik bütün milletimiz. Bu pandemi sürecinde herkes doğal olarak çok büyük etkilendi. Esnafların bazıları dükkanlarını kapattı, bazıları kepenk kapattı, bazıları iflas etti, battı gitti. Şimdi bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın internetten daha çok yoğunlukla bilet almalarından dolayı bu gibi bazı yazıhaneler kapatmak mecburiyetinde kaldı. Onlar da şöyle bir kendilerini çare buldular, ekonomik krizden biraz daha az etkilenmek adına işte 2 yazıhane bir yazıhane olarak birleşerek işte bir yazıhane 3-4 firma, 5 firma birlikte bilet satarak kendilerine bir ekonomik krizden biraz daha olsun kendilerine göre o şekilde bir plan, program çizdiler. Yani bu aslında büyük bir etken gördüğünüz gibi otogardaki şu anda 50 tane bildiğim kadarıyla yazıhanemiz var. Hemen hemen yarısı faaliyette, yarısı değil bunlar. Şu anda bilet satışlarımızın yüzde 60'ı yüzde 65'i internet ortamından yapılıyor. Yani buraya gelen işte son dakika dediğimiz işte gelip de otogarda, 'ilk araba hangisiyse işte ona çıkart bineriz. Bursa ilk araba kaçtaysa, Ankara'ya ilk araba kaçtıysa ona bineriz' gibi gelen yolcularımızın tercihi. Onun haricinde bir biletlerimizi hemen hemen yüzde 65'i 70'i internet bileti. Şöyle baktığınız zaman da ister istemez personel kaybına sebebiyet veriyor. Yani bir firma ortalama burada bir yazıhane de 5 kişi çalıştıracak ister istemez bu 3'e düşürebiliyor. Çünkü niye internet ortamından daha fazla bilet tüketildiği, dolayı burada fazla personel gerek kalmıyor" dedi.
"Şu anda Ankara'ya çalışan Eskişehir firması yok"
25 yıldır yazıhane işletmeciliği yapan Hayati Namal ise gelişen Yüksek Hızlı Tren hatlarının kullanımın yaygınlaştığına, bunun ise işerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinirken şöyle konuştu;
"Hızlı tren bizi sıkıntıya soktu, kısa mesafeler açıldı. İstanbul, Ankara şimdi de Sivas'a kadar açıldı. Daha da nereye kadar açılacağı belli değil. Bu yüzden yani hem uzun yolumuz hem kısa yolumuz bitiyor yavaş yavaş. İşlerimiz hızlıydı Ankara istikamet olsun İstanbul istikameti olsun bütün otobüslerimiz dolu gidip dolu geliyordu. Ama tabi hızlı tren bizi çok sekteye uğrattı. Çok firma kapandı, zaten yazıhaneler zaten görüyorsunuz çoğu boş. Yani tamamen bizi etkiledi. Şu anda Eskişehir'den Ankara'ya giden firma yok. Ancak Doğu, Güneydoğu arabaları orada geçiyor, onlar alıyor. Mesela hızlı tren açılmadan önce Eskişehir'den, Ankara'ya nereden baksan günlük 30-40 tane Eskişehir firması gidip geliyordu.Şu anda Ankara'ya çalışan Eskişehir firması yok." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Ekonomi › Eskişehir Otobüs Terminalinde Yazıhaneler Kapandı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Aydın'da enginar hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginarın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor. Aydın, Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı yer olarak biliniyor. Enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor ve 'yeşil altın' olarak adlandırılıyor. Hasat süreci içerisinde üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ediyor. Enginarın fiyatı aracı sayısı arttıkça yükseliyor ve lokantalarda müşteriye ulaşan fiyat 400 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TBB, yapılan görüşmenin mütevazi bir iftar yemeğinde gerçekleştiğini ve Bakan Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı vermediğini açıkladı.
Türkiye'deki faaliyetlerinin 2023'te 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden 'Ajet' olarak değiştirildiğini sordu. Karasu, AnadoluJet'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı taşımasına tepki göstererek, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi. Karasu ayrıca, AnadoluJet'in isim değişikliğiyle birlikte çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadığının açıklanmasını istedi.
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
Aksaray'da yaşayan Meltem Şıvgın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hibe destekle kültür mantarı tesisi kurarak üretime katkı sağlıyor. Şıvgın, atıl arazisini değerlendirmek ve kültür mantarı üretimi yapmak için başvurduğu proje sayesinde evine ek gelir sağlıyor. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ise kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına yapılan çalışmalardan bahsederek, üreticilerin küçük alanlarda iyi gelirler elde etmesi için projeler ürettiklerini belirtti.
Ramazan pidesinden simite, tavuk yemeklerinden böreklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susam, özellikle Japonlar tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin susam ihracatı hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.
Sizin düşünceleriniz neler ?