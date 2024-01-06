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Eskişehir Valiliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün 2023 çalışmalarını paylaştı - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün 2023 çalışmalarını paylaştı

Eskişehir Valiliği, 2023 yılında DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Yapılan çalışmalarda baraj, gölet, sulama, taşkın koruma, içme suyu tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yer aldı.

Eskişehir Valiliği, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü\'nün 2023 çalışmalarını paylaştı
06.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:11
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Eskişehir Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Eskişehir Valiliği, 2023 yılında DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara'ya bağlı Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yapılan çalışmaları yayımladı. Yapılan bilgi paylaşımında baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin yanısıra sulama, taşkın koruma, içme suyu tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri hakkında bilgiler aktarılırken, yapımına başlanan ve tamamlanması beklenen projeler hakkında da bilgilere yer verildi. Verilen bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı;

"2023 yılında Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara ilinin Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Sakarya Nehri kıyısında kalan 27 yerleşim birimindeki 3 milyon 629 bin 794 hektar alan içerisinde inşa ettiğimiz baraj, gölet gibi depolama tesislerinin yanında sulama, taşkın koruma ve içme suyu tesisleri ve arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarıyla Aziz Milletimize hizmet vermeye devam edilmektedir. 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir il sınırları içerisinde; 2023 yılında 1 baraj tamamlanmıştır. 12 bin 520 dekar alan sulamaya açılmış olup; 1,63 milyon metreküp su depolama kapasitesi artırılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle 3 yerleşim yeri taşkın riskine karşı korumaya alınmıştır. Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) çerçevesinde 37 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Ayrıca 2 adet sulama, 2 adet gölet, 3 adet gölet sulaması, 2 adet yeraltı suyu sulaması, 2 adet yerüstü suyu sulaması (YÜS), 9 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, 1 adet sel kapanı ve 4 adet taşkın koruma inşaatları devam etmektedir. Bununla birlikte 1 adet baraj, 2 adet BSİ sulaması, 1 adet yenileme, 1 adet AT ve TİGH, 2 adet taşkın koruma, 1 adet taşkın ve rusubat kontrolü, 1 adet yeraltı depolaması, 1 adet YÜS, 4 adet gölet sulaması ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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