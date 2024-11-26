Esnaf Emekliliği İçin Beklentiler

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim gün sayısını doldurarak emeklilik için yaş kriterini bekleyen esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemeleri gerektiğini belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) norm birliği halen uygulanmıyor. Artık yılın sonu geldi. Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde." ifadelerini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların emeklilik durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Prim gün sayısını doldurarak emeklilik için yaş kriterinin gerçekleşmesini bekleyen esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemeleri gerektiğini belirten Palandöken, "SGK'deki norm birliği halen uygulanmıyor. Artık yılın sonu geldi. Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde. Ancak bu yapılmıyor. En azından sosyal güvenlik primi kaldırılıp sadece sağlık primiyle devam edilmesi sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Artık Bağ-Kur'lunun beklentisi şu. 'Ben 7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim.' Bu hakların verilmesi ile ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz. Ancak, 2024'ün de sonuna geldik. Esnafın beklentisi, SGK'deki eşitlik sağlanarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır."

Palandöken, bu konudaki beklentinin mutlaka karşılanmasının ve insanların "haklı" taleplerinin yerine getirilmesinin önemini vurgulayarak, en uzun çalışan, en az maaş alan ve sosyal eşitlik açısından da haksızlığa uğrayan kesimler için kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların doldurulması, esnaf, zanaatkar, çiftçi, Bağ-Kur'lu ve hizmet üreten bütün kesimlerin 7 bin 200 prim gününe tabi olması gerektiğini bildirdi.