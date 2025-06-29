ETSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ETSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti

ETSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti
29.06.2025 10:02
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Haziran ayı Meclis Toplantısı, bütçe raporlarıyla yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ETSO'nun Haziran ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. ETSO Meclis Başkanı Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Haziran ayı içerisindeki faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Özakalın, Erzurum'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu başlıklara değindi: ETSO heyetinin TBMM ziyaretinde görüşülen demiryolu, karayolu ve tünel projeleri, 2. OSB'deki yatırımlar ve genişleme çalışmaları, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'na gerçekleştirilen ziyaret, gerçekleşen TOBB 81. Genel Kurulu hakkında, ETSO'da Azerbaycan ile Yatırım ve İş birliği Fırsatları programında görüşülen konular, TOBB Mobilya ve Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı gündemi, Kars'ta Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu gündemi, Cumhuriyeti Kuran Şehirler programı kapsamında gerçekleşen Amasya Buluşması, Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde Erzurum'da Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında HİSER Kümelenme Konferansı gündemi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile düzenlenen TOBB'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Zirvesi ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı konuları ve faaliyetleri hakkında ETSO Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

İstanbul'da HİSER Kümelenme Konferansı'na katılan ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu, meclis üyelerini Erzurum'daki HİSER ve UR-GE projelerindeki destekler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Haziran ayı Meclis Toplantısı, soru-cevap bölümü ve temennilerin ardından sona erdi.

(MEK-NK-Y) - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Gökhan Yılmaz, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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