EÜAŞ'a ait rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santralleri özelleştirme kapsamına alındı - Son Dakika
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Ekonomi

EÜAŞ'a ait rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santralleri özelleştirme kapsamına alındı

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki rüzgar enerji santrali (RES) ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gaziler Hidroelektrik Santrali (HES), özelleştirme kapsamı ve programına dahil edildi.

10.08.2024 11:34
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Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki rüzgar enerji santrali (RES) ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gaziler Hidroelektrik Santrali (HES), özelleştirme kapsamı ve programına dahil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'a ait Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki RES ve üzerinde bulunduğu alan için tesis edilen ve edilecek olan tahsis ve kullanım izninin, söz konusu rüzgar enerji santralinin mülkiyet devri hariç işletme hakkının verilmesi, kullanım izninin devri veya gelir ortaklığı modeliyle işin gereğine uygun özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

EÜAŞ'a ait Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gaziler Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan, mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ve bu alanlara yönelik kullanım izinleri özelleştirme kapsamı ve programına alındı.

Ayrıca daha önce Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla özelleştirme kapsamına alınan Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki Kapulukaya Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme programına alınması uygun görüldü.

Çanakkale, Iğdır ve Kırıkkale'deki söz konusu HES ve RES'lere ilişkin özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması hükme bağlandı.

Öte yandan, mülkiyeti özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmaza ve Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programındaki Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazlara dair imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar reddedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EÜAŞ'a ait rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santralleri özelleştirme kapsamına alındı - Son Dakika

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