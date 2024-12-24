Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı

Ekonomi

Ev sahipleri gözünü asgari ücret ve emekli maaşlarına gelecek olan zamlara çevirdi. İlan sitelerinde kiralık ev ilanlarının yeni asgari ücret belirlenmeden kaldırıldığı görüldü. Ev sahiplerinin açıklanacak olan yeni maaşların ardından ilanları yüksek fiyattan vereceği iddia edildi.

EV SAHİPLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mevcut ekonomik şartlar ve artan kira fiyatları nedeniyle kiracıların üzerindeki yük oldukça fazlayken, maaş zamlarını bahane ederek fiyat artışına gitmek isteyen ev sahiplerinin bu tutumu hem piyasada hem de kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Kiralık ev ilanı sayılarında düşüş de dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanları, bugün 200 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar maaşlara yapılacak olan zamlar sonrasında ilan sayılarında artış olacağını ifade ediyor.

TAKİP EDİLMEMENİN YOLUNU BULMUŞLAR

İstanbul'da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin, yapılan fırsatçılığın her yıl olduğunu belirterek "Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor. Bakanlık genel olarak denetimlerini yapıyor ama bir eksik var. Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor" dedi. Son aylarda konut satışlarındaki yükseliş ile kiralık ilanlarında artış olduğunu söyleyen Narin "Konut satışları artıyor ve daha çok yatırım için alım yapılıyor. 3-5 milyon liralık evler alınıp kiraya veriliyor. Ancak ev alımı yapanlar kiralamak için yılbaşı sonrasını bekliyor. Bugün Beylikdüzü'nde 1+1 dairenin ilanını kaldırdık. Geçen hafta 17 bin liradan ilana çıkmıştık. Ev sahibi bir duyum almış ve maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor. Tahminen 25-26 bin liradan şubat ayında ilana çıkacağız" dedi.

BAKANLIK TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık'tan yapılan son açıklamada, 'konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı' yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi.

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."

Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.