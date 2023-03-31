2 bin lira kira ödediği evine ihtarname geldi! Yeni ücreti görünce şaşkına döndü

Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 25 yıllık İngilizce Öğretmen Ali Özen de 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin TL olan kirasının 7 bin TL'ye yükseltildiğini Noterden kendisine çekilen ihtarname ile öğrendi.

"O PARAYI VERİRSEM KENDİME NE KALACAK?"

Yaklaşık 8 yıldır Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesindeki adreste oturduğunu kaydeden Özen, "Yaklaşık 8 yıldır bu adreste oturuyorum ve her sene kira artışını devletin gösterdiği oranların 100 TL üzerinde yapıyorum. Geçen yıl yüzde 25 yapıldı zam. 1450 TL'den 2 bin TL yaptık. Bu yıl 2 bin TL'den 7 bin TL'ye yükseldiğine dair hem bana hem de eşime ihtarname gönderdi. Bu hiç de adil olmadı. Hepimiz depremi yaşadık, herkesin eve ihtiyacı var ama ev sahipler bunu fırsata çevirdi. Bizim mahallede yaklaşık 50 kiracı arkadaşla görüştüm 4 bin TL'nin üzerinde 2-3 tane ev kirası var. Genelde ortalama 2 bin 500, 3 bin civarında ev kiraları. Benim maaşım 14 bin 100 TL. 7 bin TL'yi ev sahibine verirsem, ODTÜ'de oğlum okuyor ayda 5 bin TL ona gönderiyorum. Kendime ne kalacak, diğer masraflarıma ne kalacak? Bu yıl yüzde 300'e yakın zam yapan ev sahibi belki seneye 25 bin TL talep edecek. Kiracılar olarak buna da bir dur demeliyiz. Gerçekten işin içinden çıkılamayacak boyutlara ulaştık. Ülkemizde ev sahipleri kadar da kiracılar var. Başımızdaki yetkililer buna acilen bir çözüm bulmalı." dedi.

"YAPILAN HİÇ ETİK DEĞİL"

Ev sahibiyle sürekli telefonla irtibat halinde olduğunu ancak kira artışını kendisine ihtarname ile yollanılmasını etik bulmadığını kaydeden Özen, "Kira artışına iki ay olmasına rağmen ev sahibi hiçbir şekilde iletişim kurmadı. O anda okulda dersteydim. Postacı gelmiş aşağıya indim aldım evrakları şok oldum. Hem bana hem eşime ihtarname göndermiş. Bu etik değil. Kaçıncı yüzyıldayız. Ahlaki değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini değerlerimiz nerede? Bu mübarek Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum, insanlık onuruna yediremiyorum. Şu anda deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var, öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz. Maaşımız zaten kendimize kalmıyor. Onlara destek veriyoruz, deprem bölgesine yardımlarda bulunuyoruz, hala yardımlarımız devam ediyor. İftar programları için para topluyoruz. Yani tüm ülke bir yardım kampanyası halindeyken ev sahiplerinin de biraz insaflı olmalı ve ellerini vicdanlarına koymalı." diye konuştu.

"YÜZDE 25 ARTIŞ YAPIP BEKLEYECEĞİM"

Bu şekilde artışların yaşanmaması için birlik olmak gerektiğinin altını çizen Özen şunları söyledi: "Bugün bana yapılan yarın diğer kiracı arkadaşlarıma yapılacak. Yan komşum yaklaşık 2 ay önce kira artışı yaptı kirasını 4 bin TL yaptı. Eğer benimle de iletişime geçselerdi ben de 4 bin TL yapardım, seve seve yapardım. Ama 7 bin TL nedir? Hele bunu bir eğitimcinin talep etmesi, bugünün şartlarında yardım seferberliği içinde yaşarken bizler çok büyük bir fırsatçılık. Ben niye fazladan 3 bin TL vereyim. 3 bin TL'ye deprem bölgesinden gelen 3 tane çocuğu okuturum ayda biner TL vererek. Öncelikle bir farkındalık oluşturulmasını istiyorum. Avukatımla görüştüm ve avukatım yüzde 25 zam yapmamı tavsiye etti ben de yüzde 25 zam yapacağım. Ondan sonraki süreçte de muhtemelen mahkemeye vereceklerdir diye tahmin ediyorum çünkü hala arayıp sormadılar niyetleri de bu. Mahkeme sürecimiz nasıl olur bilmiyorum. Bu yüzyılda yaşadıklarımıza bakın gerçekten utanıyorum. Bu yıl 7 bin TL istediyse inanın seneye 25 bin TL isteyecektir."