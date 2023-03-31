2 bin lira kira ödediği evine ihtarname geldi! Yeni ücreti görünce şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin lira kira ödediği evine ihtarname geldi! Yeni ücreti görünce şaşkına döndü

31.03.2023 16:51

Manisa'da 25 yıllık İngilizce öğretmeni olan Ali Özen, 8 yıldır yaşadığı dairenin 2 bin lira olan kirasının ev sahibi tarafından 7 bin TL'ye yükseltildiğini kendisine Noter aracılığıyla çekilen ihtarname ile öğrendi. Aldığı ihtarname karşısında şaşkına dönen Özen, ev sahiplerinin şimdi de depremi bahane ederek fiyat artışları yapmasına sessiz kalınmamasını istedi.

Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 25 yıllık İngilizce Öğretmen Ali Özen de 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin TL olan kirasının 7 bin TL'ye yükseltildiğini Noterden kendisine çekilen ihtarname ile öğrendi.

"O PARAYI VERİRSEM KENDİME NE KALACAK?"

Yaklaşık 8 yıldır Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesindeki adreste oturduğunu kaydeden Özen, "Yaklaşık 8 yıldır bu adreste oturuyorum ve her sene kira artışını devletin gösterdiği oranların 100 TL üzerinde yapıyorum. Geçen yıl yüzde 25 yapıldı zam. 1450 TL'den 2 bin TL yaptık. Bu yıl 2 bin TL'den 7 bin TL'ye yükseldiğine dair hem bana hem de eşime ihtarname gönderdi. Bu hiç de adil olmadı. Hepimiz depremi yaşadık, herkesin eve ihtiyacı var ama ev sahipler bunu fırsata çevirdi. Bizim mahallede yaklaşık 50 kiracı arkadaşla görüştüm 4 bin TL'nin üzerinde 2-3 tane ev kirası var. Genelde ortalama 2 bin 500, 3 bin civarında ev kiraları. Benim maaşım 14 bin 100 TL. 7 bin TL'yi ev sahibine verirsem, ODTÜ'de oğlum okuyor ayda 5 bin TL ona gönderiyorum. Kendime ne kalacak, diğer masraflarıma ne kalacak? Bu yıl yüzde 300'e yakın zam yapan ev sahibi belki seneye 25 bin TL talep edecek. Kiracılar olarak buna da bir dur demeliyiz. Gerçekten işin içinden çıkılamayacak boyutlara ulaştık. Ülkemizde ev sahipleri kadar da kiracılar var. Başımızdaki yetkililer buna acilen bir çözüm bulmalı." dedi.

"YAPILAN HİÇ ETİK DEĞİL"

Ev sahibiyle sürekli telefonla irtibat halinde olduğunu ancak kira artışını kendisine ihtarname ile yollanılmasını etik bulmadığını kaydeden Özen, "Kira artışına iki ay olmasına rağmen ev sahibi hiçbir şekilde iletişim kurmadı. O anda okulda dersteydim. Postacı gelmiş aşağıya indim aldım evrakları şok oldum. Hem bana hem eşime ihtarname göndermiş. Bu etik değil. Kaçıncı yüzyıldayız. Ahlaki değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini değerlerimiz nerede? Bu mübarek Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum, insanlık onuruna yediremiyorum. Şu anda deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var, öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz. Maaşımız zaten kendimize kalmıyor. Onlara destek veriyoruz, deprem bölgesine yardımlarda bulunuyoruz, hala yardımlarımız devam ediyor. İftar programları için para topluyoruz. Yani tüm ülke bir yardım kampanyası halindeyken ev sahiplerinin de biraz insaflı olmalı ve ellerini vicdanlarına koymalı." diye konuştu.

"YÜZDE 25 ARTIŞ YAPIP BEKLEYECEĞİM"

Bu şekilde artışların yaşanmaması için birlik olmak gerektiğinin altını çizen Özen şunları söyledi: "Bugün bana yapılan yarın diğer kiracı arkadaşlarıma yapılacak. Yan komşum yaklaşık 2 ay önce kira artışı yaptı kirasını 4 bin TL yaptı. Eğer benimle de iletişime geçselerdi ben de 4 bin TL yapardım, seve seve yapardım. Ama 7 bin TL nedir? Hele bunu bir eğitimcinin talep etmesi, bugünün şartlarında yardım seferberliği içinde yaşarken bizler çok büyük bir fırsatçılık. Ben niye fazladan 3 bin TL vereyim. 3 bin TL'ye deprem bölgesinden gelen 3 tane çocuğu okuturum ayda biner TL vererek. Öncelikle bir farkındalık oluşturulmasını istiyorum. Avukatımla görüştüm ve avukatım yüzde 25 zam yapmamı tavsiye etti ben de yüzde 25 zam yapacağım. Ondan sonraki süreçte de muhtemelen mahkemeye vereceklerdir diye tahmin ediyorum çünkü hala arayıp sormadılar niyetleri de bu. Mahkeme sürecimiz nasıl olur bilmiyorum. Bu yüzyılda yaşadıklarımıza bakın gerçekten utanıyorum. Bu yıl 7 bin TL istediyse inanın seneye 25 bin TL isteyecektir."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Ersin ŞAKACI: Boyle dukkan ev sahiplerine fırsat vermeyeceksin bırakın yapsın elinden geleni hiç birsey yapamaz mahkemelerde 5 sene sürünür sonra çıkarsınız?bunlarin parasi kıymetlidir sonuna kadar ugrasin Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Devlet maaş Lara 0 e yak8n fazla zam yapmış bı de utanmadan şov yapıyor 2000 lira kira mı kaldı ,anlaşaydın babanın evimi ,bende kirada oturuyorum fakat ev sahibi de mağdur etmiyecek bi zam olmalı Cevap Yaz 23 64 Yayından Kaldır
  • sait acar: Devletin çözüm bulmayıp,yan çizdiği durumlardan bir örnek daha.ortada devlet yok ki çözüm olsa.hepsi propaganda peşinde. Cevap Yaz 54 13 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Manisa'da Bağlarını Don Vuran Üzüm Üreticileri: 'Manisa Afet Bölgesi İlan Edilsin' Manisa'da Bağlarını Don Vuran Üzüm Üreticileri: 'Manisa Afet Bölgesi İlan Edilsin' Manisa'da filizlenen üzüm bağları zirai dondan etkilendi Manisa'da filizlenen üzüm bağları zirai dondan etkilendi

Ali Özen, Manisa, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 bin lira kira ödediği evine ihtarname geldi! Yeni ücreti görünce şaşkına döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı, Ali Koç ve Jesus'un başvurusuna ret
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, adaylığına karşı çıkan muhalefete sert çıkış: YSK suratlarına vurdu
17:27 Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığına itiraz eden muhalefete tepki gösterdi: YSK suratlarına vurdu
17:21 Televizyonu kırmıştı! Sancak, G.Saray maçına atanan hakem için TFF'ye çıkarma yaptı
16:57 İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! 1'i ağır 27 yaralı
17:02 Fransa'da Müslüman futbolcuları ayaklandıran skandal karar! Bütün takımlara aynı yazı gönderildi
16:57 Silivri'de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
16:56 Fransa'da Müslüman futbolcuları ayağa kaldıran olay karar! Tüm kulüplere yazı gönderildi
16:38 Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'in ardından Abdullah Gül ile de görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 17:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: 2 bin lira kira ödediği evine ihtarname geldi! Yeni ücreti görünce şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement