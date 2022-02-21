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EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül! - Son Dakika

EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!

21.02.2022 08:42
EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçen çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmüştü. Buna göre masada 5 formül var.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masadaki ilk seçenek 'kısmi emeklilik' formülü.

İLK SEÇENEK: KISMİ EMEKLİLİK

Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

İKİNCİ SEÇENEK: SİGORTA SÜRESİ

İkinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: KESİNTİ

Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için 'kesinti' seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

DÖRDÜNCÜ SEÇENEK: KESİNTİLİ EMEKLİLİK

EYT'liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de 'kesintili emeklilik' formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.

BEŞİNCİ SEÇENEK: PRİM TAMAMLAMA

EYT dosyasındaki bir diğer formül ise 'prim tamamlama' olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5.000 ile 5.975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor.

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Son Dakika Ekonomi EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül! - Son Dakika Ekonomi


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