EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler - Son Dakika
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Ekonomi

EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

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8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları ilgilendiren ademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların emeklilik şartlarını hafifletmeyi hedefliyor. Kademeli emeklilik modeliyle, 45-52 yaş aralığındaki çalışanlar erken emeklilik şansı yakalayabilecek.

20.01.2025 17:41  Güncelleme: 18:01
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuşurken, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni bir umut ışığı doğuyor. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Bu yeni sistemin, emeklilikte karşılaşılan zorlukları büyük ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

PEKİ NEDİR BU KADEMELİ EMEKLİLİK?

Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirmeyi hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişine sahip olan çalışanları kapsayan bu sistem, EYT fırsatını kaçıranlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu düzenlemeyle, çalışanlar bireysel durumlarına göre daha erken emekli olabilecek. Amaç, mevcut emeklilik sistemindeki yaş ve prim gün şartlarının yüksekliği nedeniyle mağduriyet yaşayanlara daha esnek çözümler sunmak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kademeli emeklilik modeli, yaş ve prim gün şartlarının belirli bir aralığa çekilmesini öngörüyor. İlk taslaklara göre: 45 ile 52 yaş arasındaki çalışanlar, belirlenen prim gün şartlarını tamamladıkları takdirde emekli olabilecek. Ayrıca, erken emekli olmak isteyenler için ek prim ödeme imkanı sunulacak. Bu sayede, hem emeklilik yaşı erkene çekilecek hem de prim ödeyenler maaşlarını artırabilecek. Bu sistem, çalışanlara emeklilik süreçlerini kendi tercihlerine göre şekillendirme olanağı sağlayarak daha esnek bir yapı sunmayı amaçlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

BAKAN IŞIKHAN'DAN "DENGE" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda SGK sisteminin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Bakan, emeklilere maaş ödemelerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Işıkhan'ın açıklamaları, kademeli emeklilik düzenlemesinin sadece çalışanların değil, aynı zamanda emeklilik sisteminin genel dengesini de gözettiğini ortaya koyuyor. Kademeli emeklilik sistemi, 2000 sonrası sigortalılar için büyük bir fırsat olabilir. Ancak, bu düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ve detaylarının nasıl şekilleneceği henüz net değil.

EYT\'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

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Son Dakika Ekonomi EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • B BAYRAKTAR:
    Kim kademeli emekliliği getirirse oyum onundur. ister akp ister chp hatta çitayı yükseltiyorum. isterse hdp getirsin :) hatta seçime kadar alfabeden hangi harfli parti çıkarsa… 16 7 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Seçimden önce olmaz. 19 3 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    2000-2008 arası kademeli emekliklik talebimiz var sn bakan 11 0 Yanıtla
  • M. Yudal:
    en az üç yılı var yani seçime yakın belki. 7 2 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    sgk en güzeli 25 yıl hizmeti dolduranı emekli etsin kimse çalışmasın herkes emekli olsun konuda kapansın 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi Hayırlısı bakalım zıplayın Kademiler 3 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Sürekli olarak kotulediginiz iktidariniz öncesi emekli maaşı şimdi verilen arasında dağlar kadar fark var. Emeklinin maaşının bile yarısından fazlasıni iç ettiniz. 0 0 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Ya bırakin bu isleri ne çalışması 2028 secim var anca secimde yapılmaya calisir oda oy alabilmek icin millet uyandı 0 0 Yanıtla
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