Fahiş Fiyat Denetimi Mısır Çarşısı\'nda

KURBAN Bayramı öncesi Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat denetimi yapıldı. Denetimde usule aykırı olan etiket ve fiyatlar tespit edilerek kayıt altın alındı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe "Hem ekonomik menfaatlerini korumak, hem de piyasada düzensizlik oluşturan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü İsmail Menteşe, saat 10.00'da Eminönü Mısır Çarşısı'nda gerçekleştirilen denetime katıldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri, fahiş fiyat uygulamaları, etiketlerin Türkçe olup olmadığı, fiyat değişim tarihi ve üretim yeri bilgisi kontrol edildi. Fiyat etiketi bulunmayan, etiketlerde Türkçe ibare yer almayan, fiyat değişim tarihi veya üretim yeri bilgisi eksik olan işletmelere ceza yazıldı.

'HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA GÖNDERİYORUZ'

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe "Şu anda devam eden demet denetimlerimiz kapsamında biz bugün yine 30 ilçede İstanbul'da, 40 ekibimizle, 104 arkadaşımıza piyasa denetimlerimizi yürütmekteyiz. Bugün yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı yönelik denetimlerimize ağırlık veriyoruz. O kapsamda Ticaret Bakanlığı olarak hem vatandaşlarımızın hem ekonomik menfaatlerini korumak, hem de piyasada düzensizlik oluşturan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerimizi, perakendeye yönelik, toptan hallerine, sebze hallerine, alışveriş merkezlerine, yani gıda perakende zincir marketlere marketlere yönelik hem de diğer alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün özellikle Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın daha fazla tüketim yaptığı veya alışveriş yaptığı, bayramlık elbiselerden tutun baklavaya, lokuma, kuruyemiş türlerine, kolonya, kahve satışlarına yönelik hem alış hem satış faturalarınızı alacağız, karşılaştıracağız. Makul olmayan bir fark varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Orada kurulumuz değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor'

Menteşe "Minimum 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Bunların dışında bir de etiketlerine bakıyoruz. Etiketlerde vatandaşlara yanıltıcı herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet verecek durum olup olmadığına özellikle bu fiyat etiketlerine ürünün fiyatlamasını son tarihinin yani fiyat değişim tarihinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu kapsamda da idari işlem uyguluyoruz burada bir eksiklik görürsek. 2024, 1 Ocak'tan itibaren restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerimize menü bulundurma zorunluluğu var. Hem işletmenin dışarısında hem içerisinde bunları da denetliyoruz. Vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin kullandığı, tükettiği ürünlere yönelik, hizmetlere yönelik, piyasa hizmetlerine devam ediyoruz. Bugün burada Tarihi Mısır Çarşısı'nda denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir de bunların yanında özellikle kurban Bayramı'nda memleketlerine gidecek vatandaşlarımızın yol kenarlarında yaptıkları alışverişlerde herhangi bir aksaklık görürlerse bunu mutlaka bize bildirsinler. Bakanlığımızın iletişim kanalları var buradan iletsinler. CİMER kanalı ile olur, alo 175 tüketici dayanışma hattı aracılığı olur. Biz bunları İl Müdürlüğü olarak değerlendirip gerekli idari işlemi yapıyoruz" dedi

'OLUMSUZLUK VARSA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ'

Menteşe " İstanbul'da gıda üzerine 9 bin 316 market denetlemişiz. Bu marketlerde toplam 2,5 milyona yakın ürün denetlemişiz. Yine 9 bin 298 restoran, kafe ve pastane denetimi gerçekleştirmişiz. Tekstil, elektronik eşya, kırtasiye, fırın, kasap, otomotiv, gayrimenkul gibi diğer sektörlere yönelik de denetimler yaptık. 7 bin 848 işletmede de 31 ürünü yaklaşık haksız fiyat açısından incelemeye aldık. Varsa olumsuzluk idari yaptırım uygulayacağız ama yoksa da hayırlı işler dileyeceğiz" dedi.