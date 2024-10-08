Faiz İndirim Beklentileri Piyasalarda Karışıklık Yarattı

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verileri Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler etkiledi.

Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar takip edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyondan yükselen işsizliğe doğru kaydığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ağustos ayından bu yana ilk defa yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarken, dolar endeksi yeni günde 102,4 seviyelerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün gününü 3,8 yükselişle 80,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,7 azalışla 79,5 dolar seviyelerinde.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96, ve ?Nasdaq endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık seyirle başladı.

Kurumsal tarafta ise Google'ın hisseleri, ABD'de federal bir yargıcın Google'ın Android kullanıcılarına uygulamaları indirmek ve uygulama içi ödemeler için daha fazla seçenek sunmasını zorunlu kılmasının ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta bilanço sezonunun başlayacağına işaret ederek, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo başta olmak üzere BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino's Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti.

Avrupa tarafında ise dün Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi.

Açıklanan veriler, bölgedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puan oldu. Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar avroya geriledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 5,8 düştü.

Bölgede, enflasyonist baskıların politika yapıcıların beklediğinden daha hızlı azalmasıyla, bu ay Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık seyirle başladı.

Asya tarafında ise Çin'li yetkililerin yaptığı ekonomik brifingin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasıyla satış ağırlıklı bir seyir hakim. Daha önce duyurulan teşviklerin ardından yetkililerin gerçekleştirdiği bu brifing yatırımcılar tarafından yetersiz karşılandı.

Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşılacağından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek sözü verdiler ancak daha fazla teşvik açıklamadılar.

Yetkililer, ülkede gelecek yıl da büyük projeleri desteklemek ve stratejik alanlara 100 milyar yuan (14 milyar dolar) yatırım yapılması amacıyla ultra uzun vadeli devlet tahvilleri ihraç etmeye devam edeceklerini aktardı.

Açılıştan sonra yüzde 11 yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi yetkililerden gelen açıklamaların beklentileri karşılayamaması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1,9 azaldı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve yüzde Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,3 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,01 artışla 34,2639'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi