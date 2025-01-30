Fed ve ECB Faiz Kararları Takipte - Son Dakika
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Ekonomi

Fed ve ECB Faiz Kararları Takipte

Asya borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde, Fed'in sabit faiz kararı etkisi izleniyor.

30.01.2025 10:46
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Asya'da tatil nedeniyle bazı borsaların kapalı olması işlem hacimlerini düşürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Asya'da, Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor. Japonya'da 10'ar günlük periyotlarla ayda 3 kez açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 415 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat yüzde 26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise otomobil üreticisi Nissan, karlılığı artırmak amacıyla ABD'deki tesislerinde üretimi azaltacağını ve işten çıkarmalara başlayacağını duyurdu. Açıklama sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 1,5 yükselişle tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyirle 39.473 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 76.815,90 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed ve ECB Faiz Kararları Takipte - Son Dakika

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