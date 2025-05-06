Fındık Bahçelerinde Zirai Don Zarı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fındık Bahçelerinde Zirai Don Zarı

Fındık Bahçelerinde Zirai Don Zarı

TZOB Başkanı Bayraktar, fındık bahçelerinde zirai don nedeniyle %70-100 zarar olduğunu belirtti.

06.05.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da zirai dondan hasar gören fındık bahçesinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, " Karadeniz'de fındık bahçelerinde özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70 ile yüzde 100'ler mertebesinde zarar söz konusu" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi'nde nisan ayında etkili olan zirai don olayı sonrası hasar gören fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Ziraat odası başkanlarından son gelişmelere ilişkin bilgi alan Bayraktar, "İklim değişiklikleri, Türkiye'deki tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 vilayetimizi gezdik ve doğal afetten zarar gören bahçelerde incelemeler yaptık. 11 Nisan'da yağan kar yağışı ve arkasından gelen don olayı maalesef bahçelerimize çok ciddi zarar verdi. Bütün Karadeniz'de özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70 ile yüzde 100'ler mertebesinde zarar söz konusu. Fındık bahçelerindeki bu zarar, bizi çok üzüyor. Fındık ekolojik üstünlüğe bağlı olduğumuz bir ürünümüz, üretim olarak da ihracat olarak da dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürünümüz. 2024 rakamlarına baktığımızda yaklaşık 2 milyar 350 milyon dolarlık ihracat geliri sağlayan önemli bir ürünümüz. Sahayı gördüğümüzde üretim rakamlarının da ciddi manada aşağı düşeceğini görüyoruz. Yani tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Üzülerek ifade ediyorum, bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir. Fındık, gözümüz gibi bakmamız gereken ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan çok önemli bir ürün. Dolayısıyla böyle bir zarar hem bölge insanımıza hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar verecek gibi görünüyor. Bundan da büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün üreticilerimize de bu manada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'BAKANLIĞIMIZ, ÜRETİCİLERİMİZE YARDIM YAPACAK'

Üreticilerin, devletten birtakım beklentileri olduğunu belirten Bayraktar, "Bu afetler sonucunda üreticilerimizin bahçede kalabilmesi, üretimde kalabilmesi, özellikle zarar gören bahçelerine destek verebilmesi, bakım yapabilmesi için devletten birtakım beklentileri var. Hükümetimizden beklentileri var. Şimdi üreticilerimizin maliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu maliyetler üzerinden üreticilerimize yardım yapacak. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu bahçelerden artık üreticimizin bu sene para kazanması mümkün değil. Dolayısıyla para kazanamadıkları için bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını da ödemeleri mümkün değil. Bizim çiftçimiz borcuna sadıktır. Para kazandığı her dönem borcunu ödemiştir, kapatmıştır. Ama bu bahçelerdeki zarar maalesef üreticilerimizi çaresiz bırakmıştır. Şimdi bu koşullar altında üreticilerimiz kamuya olan, kamu bankalarına olan ayni ve nakdi kredi borçlarının, tarım kredi kooperatiflerine olan ayni ve nakdi borçlarının yapılandırılmasını talep ediyor. Bir de üreticimizin taze paraya ihtiyacı var. Bankalara gittiğinde, yeni kredi açılabilmeli. Yani yeni krediye ulaşabilmeli. Çünkü üreticimiz bu parayla hem bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor, yaşamına devam edecek, ailesinin geçimini sağlayacak, hem de bir taraftan, bahçesinin bakımı ile uğraşacak. Bu bahçeleri toparlayabilmeleri için, bahçelere daha fazla bakım yapmaları lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şemsi Bayraktar, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Bahçelerinde Zirai Don Zarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:45:52. #7.12#
SON DAKİKA: Fındık Bahçelerinde Zirai Don Zarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.