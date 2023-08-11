Fındık fiyatları düşük olduğu için çiftçi ağaçlarını kesti - Son Dakika
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Fındık fiyatları düşük olduğu için çiftçi ağaçlarını kesti

Son Güncelleme: 11.08.2023 23:32

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde yaşayan fındık üreticisi Muhterem Şahin, açıklanan düşük fiyatlar nedeniyle tarlasındaki fındık ağaçlarını baltayla kesti. Şahin, sosyal medya hesabından bu anları paylaşarak fındık fiyatlarının düşük olmasının sorunun kökten çözülmesi gerektiğini belirtti.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Muhterem Şahin isimli fındık üreticisi açıklanan fiyatların açıklanmasının ardından tarlasındaki ağaçları baltayla kesti.

GİRESUN KALİTE 83 TL OLARAK AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısı sonrası "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi." diyerek fındık fiyatlarını duyurmuştu.

BALTAYLA KESTİ

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Çöngelli köyünde yaşayan fındık üreticisi Muhterem Şahin, fiyatların istenilen düzeyde olmadığını söyleyerek 6 dönümlük tarlasında bulunan fındık ağaçların bir kısmını baltayla kesti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"PROBLEMİ KÖKÜNDEN HALLEDİYORUM"

Fındığın toplama yevmiyesinin 500 TL olduğunu söyleyen Şahin, Muhterem Şahin, "Benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo Zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bunun için problemi kökünden halletmek lazım. Bahçeyi de bu şekilde kökünden hallediyorum. Allah Bismillah" diyerek baltayla fındık dalları kesmeye başladı.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Alaplı, Ekonomi, Son Dakika

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