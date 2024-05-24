Finike Belediye Başkanı Genç Girişimcileri Ağırladı

Ekonomi

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Genç Girişimciler Kurulu'nu ağırladı. Başkan Geyikçi, genç girişimcilere "Gençlik Meclisi" ve "Turuncu Rota" projelerini anlattı.

"Genç Girişimciler, Batı Antalya Belediye Başkanları ile Buluşuyor" toplantıları kapsamında bir araya gelen Başkan Geyikçi ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Batı Antalya ekonomisini, Finike'yi ve genç girişimciliğini konuştu. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, KUTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Olgun Okur, Genç Girişimciler Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerinin katıldığı görüşmede; genç girişimciliği, Batı Antalya ekonomisi, Finike Belediyesi'nin faaliyetleri ve projeleri konuşuldu.

Finike'ye gençlik meclisi kurulacak

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, belediye olarak gençliğe büyük önem verdiklerini, bu kapsamda "Gençlik Meclisi" kurmak amacıyla yönetmelik ve tüzük çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Gençliğin enerjisi ve dinamizmi sayesinde bölge ekonomisinin de yükseleceğini ifade eden Mustafa Geyikçi, "Gençlerimizin sivil toplumda görev almalarına, yaşadıkları bölgenin idaresine katkı sunmalarına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda çok kısa bir zaman içerisinde Gençlik Meclisi'mizi oluşturacağız. Gençlerimizin ilçemizin geleceğini konuşmasını, taleplerini dile getirmelerini ve ilçemiz üzerinde söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Onların aldığı kararları bizler de yerine getirmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

"Gençler, elini taşın altına koymalı"

Gençlerin özellikle girişimcilik anlamında attığı adımların ekonominin gelişmesi yönünde katkısı olduğuna dikkat çeken Başkan Geyikçi, "Gençlerimizin bölge ekonomimizi ileri taşıyacağından şüphemiz yok. Bölgemiz tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip, gençlerimiz bu alanı geliştirecek yeni trendleri yakından takip ediyor. Bununla birlikte bölgemize yeni ekonomik modeller kazandırılmasında da gençlerimizin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Tarımın yanı sıra butik ve alternatif turizm, teknoloji, dijitalleşme konularında gençlerimizin fikirleri çok önemli. Bu konuda bizler de verebileceğimiz her desteği vermeye hazırız" dedi.

Turuncu Rota ile dijital ve turizm altyapımızı kuruyoruz

Bölge turizminin geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Mustafa Geyikçi, ilk döneminde kentin fiziksel altyapısını tamamladıklarını yeni dönemde de dijital ve turizm altyapısını oluşturmak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Bu konuda 'Turuncu Rota' çalışmasını başlattıklarını dile getiren Başkan Geyikçi, "Kent ekonomimizi ve turizmini bu uygulama ile ileri taşıyacağız. Finike özellikle butik turizmin önemli bir noktası olacak. Uygulamanın içerisinde konaklamadan yeme içmeye, tarihi yerlerden, gezi rotalarına kadar her şey olacak. Bu çalışma ilçemiz ile başlayacak ancak tüm Batı Antalya ekonomisine de büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Gençlerin bu tür konularda cesaretli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Geyikçi, "Gençlerimizin de bizlere yeni trendler ve örnek girişimlerle ilgili yardımcı olmasını, fikir vermesini istiyoruz. Ülkemizin, Antalya'mızın ve bölgemizin kalkınmasında en önemli faktör gençlerimiz olacak" dedi.

Turuncu Rota heyecan verici bir proje

Belediye Başkanları ile gençlerin buluşmasını çok önemsediklerini dile getiren KUTSO Başkanı Fahri Özen, "Bu buluşmalar gençlerimizi sizler ile bir araya getiriyor ve yeni fikirlerin doğmasını sağlıyor" diye konuştu. Başkan Geyikçi'nin bahsettiği Turuncu Rota uygulamasının kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Özen, "Bizim de BAKA ile yürüttüğümüz Likya yürüyüş yolu ile ilgili bir projemiz var. Dünyaca ünlü bir yol olan Likya Yolu'nda projemiz ile ilk olarak tabelalarını ve çevre düzenlemelerini yaparak buraya gelen turistlerin daha rahat gezmesi için yeni bir konfor oluşturacak. Başlatmış olduğunuz Turuncu Rota uygulaması da bu anlamda çok önemli bir girişim. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Mustafa Geyikçi, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA