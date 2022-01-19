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Fiyatı altınla yarışan asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor - Son Dakika

Fiyatı altınla yarışan asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor

19.01.2022 15:34

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatı, bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı 400 liraya kadar çıkacak. Kentteki asırlık bıttım ağaçlarının korunması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köyünde yaşları 150 ile 200 yıllık olan bıttım ağaçları, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak. Tillo ilçesi Fersaf köylünde bulunan 200 yıllık tarihi bıttım ağaçları asırlara meydan okuyor.

Fiyatı altınla yarışıyor! Asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor

ASIRLIK AĞAÇLAR KORUMA ALTINA ALINACAK

Tarım ve hayvancılık alanında birçok başarılı projeyi hayata geçirerek ilçe ve köylerde tarım ve hayvancılık alanında sürdürebilirliği devam ettiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, asırlık bıttım ağaçların koruma altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Fiyatı altınla yarışıyor! Asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor

"ÇALIŞMALAR YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Asırlık bıttım ağaçlarından verim alındığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç, 200 yıllık olan bıttım ağaçlarının korunması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kireç, "Şu anda Tillo'ya bağlı Fersaf köyünde bulunmaktayız. Burada ve çevre köylerde Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaklaşık olarak 15-20 bin dolayında burada görmüş olduğunuz gibi eski bıttım ağaçları mevcuttur. Bu ağaçların takriben yaşları 150 ile 200 yıllık dolayında olup, bu ağaçlar ilimizin gen kaynaklarını teşkil etmektedir. Halen verim vermekte olup, üreticilerimize kazanç sağlamaktadırlar. Bizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen kontrolleri ve gereken teknik bilgi ve desteği üreticilerimize halen sağlamaktayız. İlimizin doğal gen kaynağı konumunda olan bu ağaçların muhafazası için İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yakın süre içerisinde gerçekleştirecek olup muhafaza altına alacaktır" dedi.

Fiyatı altınla yarışıyor! Asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor
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Tillo, Tarım, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatı altınla yarışan asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyatı altınla yarışan asırlık bıttım ağaçları koruma altına alınıyor - Son Dakika
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