 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Futuremark 2023 Start-up Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Futuremark 2023 Start-up Yarışması Düzenlendi

Futuremark 2023 start-up yarışması, üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik ve ticari operasyonlar odak noktalarıyla gerçekleştirildi. Yarışmada birinci olan Pivony, müşteri yorumları analizini otomatikleştiren bir platform sunuyor.

Futuremark 2023 Start-up Yarışması Düzenlendi
17.12.2023 - 14:30,
Abone Ol

Futuremark 2023 start-up yarışması düzenlendi. Yarışmanın odak noktaları 'üretim teknolojileri', 'sürdürülebilirlik' ve 'ticari operasyonlar' oldu.

Futuremark 2023 start-up yarışması düzenlendi. MEXT Teknoloji Merkezi'nde 15 Aralık'ta düzenlenen yarışmanın odak noktaları 'üretim teknolojileri', 'sürdürülebilirlik' ve 'ticari operasyonlar' oldu. Farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin yenilikçi çözümlerinin katılımcılarla paylaşıldığı yarışma, girişimcilik ekosisteminin paydaşları tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

"Türk start-upları uluslararası arenalara taşımak bir gurur"

PMI Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, kendi iş modellerinde de start-upların önemli bir yeri olduğunu belirterek, "30 yılı aşkın süredir ülkemizde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla üretimde, ticari operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde fark oluşturacak sayısız projeye imza attık. İş modelimizi dönüştürürken, birlikte çalıştığımız start-upların bazıları bugün global ölçekte hizmet veriyor" dedi.

Futuremark 2023 gibi platformlar vesilesiyle Türk start-upları uluslararası fonlarla bir araya getirmeye devam edeceklerini bildiren Diren sözlerine şöyle devam etti: "FutureMark 2023 gibi organizasyonlarla, ülkemizden çıkan bu yenilikçi fikirleri geliştiren start-up'ları yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz".

"Türkiye girişim ekosistemi globale göre daha istikrarlı büyüdü"

FutureMark 2023'e ev sahipliği yapan MEXT Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Efe Erdem: "Küresel start - up ekosistemi pandemi ve ekonomik zorluklar nedeni ile 2020 yılından beri dalgalı bir büyüme göstermesine rağmen, ülkemizde aynı dönemde istikrarlı bir artış gözlemledik. Yatırımların yüzde 30'dan fazlasında yer alan CVC (Kurumsal Girişim Sermayesi)'lerin piyasada güçlü varlığı, gelen Ar-Ge teşvikleri ile GSYF'lerin sektörü desteklemesi ve Turcorn programı gibi yerli girişimlerin büyümesini hızlandıran girişimler bu büyümenin devamlılığını da sağlamakta. Özellikle oyun ve fintech gibi başı çeken alanlarda 300'den fazla şirkete yatırım yapıldı. Önümüzdeki dönemde iklim teknolojileri ve deep tech öne çıkacak."

Birinciliği elde eden Pivony ile müşteri yorumları analizi otomatikleşiyor

Futuremark 2023 start-up yarışmasına 60'tan fazla girişim başvuru yaptı. Başvuruda bulunan girişimlerin yarısının sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştirmeleri dikkat çekti.

Yarışmada birinci olan Pivony, sürekli değişen müşteri beklentilerinin sadece birkaç tıklamayla anlaşılmasını sağlayan tüketici zekası platformu sunuyor. İkinciliği, endüstriyel uygulamalara yönelik olarak nesnelerin interneti tabanlı sızıntı testi çözümüyle Adlema, üçüncülüğü ise şirketlerin maliyetlerini azaltarak, ekip, ekipman ve enerji verimliğini artıran bulut tabanlı önleyici bakım, enerji ve varlık yönetim çözümü ile WorkyBe aldı. Derece alan girişimciler elde edecekleri maddi desteğin yanı sıra, İsviçre, Lozan'daki bir merkezde destek ve iş birliği programlarına katılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Futuremark 2023 Start-up Yarışması Düzenlendi - Son Dakika


14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30
File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı

Son Dakika
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 14:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Futuremark 2023 Start-up Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement