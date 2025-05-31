Gabar Dağı'ndan 2 Milyar Dolar Gelir! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gabar Dağı'ndan 2 Milyar Dolar Gelir!

Gabar Dağı\'ndan 2 Milyar Dolar Gelir!
31.05.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin yılda 2 milyar dolar kazandırdığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine ilişkin, "Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak." dedi.

Kentteki programları için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le gelen Bayraktar, bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Elektriğin önemini anlatan Bayraktar, "Birinci görevimiz, Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye'nin ekonomisi için de önemli. Türkiye'nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi." diye konuştu.

Zaman zaman farklı problemlerle gündeme gelen bir iş yaptıklarını belirten Bayraktar, "Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğal gaz götürmek zorundayız. Bunun için çalışan binlerce enerji emekçisi var. Bu büyük faaliyeti büyük bir gayretle gece gündüz yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu'da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı'ndan yapabilirdik. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değer bir konu."

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Çok kısa bir süre içerisinde orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu ve deniz tabanında da daha sonra 2-2,5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğal gazı çıkarıyoruz. Bugün Türkiye'nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğal gazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz." dedi.

"Kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin tarihinin en büyük petrol keşfini de yaptığını belirterek, adı bir dönem terörle, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsattı.

Petrol keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var. Bu, bu işin ekonomik değerinden belki de daha kıymetli bir şey. Şimdi 'Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bu atmosferde, Gabar projesi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız, daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz. Bu işler, çok önemli planlamalarla, istikrarla, arka arkaya devam eden yönetimlerle oluyor."

"Türkiye, hemen her iktidar döneminde birçok ülke gibi nükleer enerjiye sahip olmakla alakalı planlamalar yaptı ama maalesef buna muvaffak olamadı." diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2010'da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Hükümetler arası anlaşma yoluyla şu anda Akkuyu'da 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi olan, 4 reaktörün aynı anda yapıldığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı devam ediyor ve hızlı bir şekilde yükseliyor. İnşallah orası en kısa sürede birinci reaktörü devreye almak suretiyle ve tümünü 2028'de tamamladığımızda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."

Bakan Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan tüm çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını yoğun bir şekilde desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97'sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50'lerin üzerinde; yüzde 54'ünü biz karşılıyoruz. Doğal gazda yine yüzde 50'nin üzerinde miktar, devlet tarafından karşılanıyor. Devletimiz, hazinemiz, maliyemiz, Gabar'daki, Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz gelirler, başka gelirler olduğu için bunları karşılayabiliyor. Elde ettiğimiz bütün kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu desteklere devam edeceğiz."

Bu yıl içinde 400 yeni arkadaşımıza ETİ Maden'de iş imkanı

Bayraktar, dünyada çeşitlilik açısından en zengin ülkelerden Türkiye'nin maden ithalatını azalttığını, kendi madenlerini üreten bir hale geldiğini aktardı.

ETİ Maden'in de adeta Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyleyen Bayraktar, "ETİ Maden, Türkiye'nin kamu ve özel sektör bütün şirketlerin arasında 2024 yılında, karlılıkta 1. sıraya çıktı. Yaklaşık 900 milyon dolar kar yaptı. Seyitgazi Kırka'daki tesisler, sadece oradaki gelirleri ETİ Maden'in yaklaşık 620 milyon dolar ve 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Birincilik kolay olmuyor, bazı bedelleri var. Burada 170 kişiye yeni istihdam sağlanmıştı. Bu yıl içinde 400 yeni arkadaşımıza ETİ Maden'de iş imkanı, istihdam sağlayacağız." diye konuştu

Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementlerine değinen Bayraktar, "Dünyada tek alanda 2. en büyük rezervi Beylikova'da keşfettik. Üretimiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Pilot proje tamamlanmıştı. İnşallah Türkiye'yi bu alanda en önemli tedarikçiler arasında yapacağız önümüzdeki dönemde." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in de konuştuğu toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları katıldı.

Daha sonra Bakan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'ndaki basına kapalı programda, gençlerle buluştu.

Vali Hüseyin Aksoy'u da ziyaret eden Bayraktar, burada şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gabar Dağı'ndan 2 Milyar Dolar Gelir! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:47:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gabar Dağı'ndan 2 Milyar Dolar Gelir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.