Üye Girişi
GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız - Son Dakika

GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız

23.12.2021 13:22
GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılarak Türkiye'nin gayrimenkul değerini hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktıklarını belirterek, "Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi...

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılarak Türkiye'nin gayrimenkul değerini hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktıklarını belirterek, "Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi gayrimenkul piyasasının merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

GABORAS'ın açıklamasına göre, Buğa, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesinde Gayrimenkul Borsası AŞ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün "dijital dünyaya uyum" kabiliyetini geliştirdiğini, hem sektör paydaşlarının hem gayrimenkul alım satımlarının dijitale taşınmasıyla hızlı, şeffaf ve güvenilir bir ticari platform ihtiyacının doğduğunu kaydeden Buğa, artık kurumların dijitale geçtiği, gündelik hayatın her alanına dijitalin hakim olduğu bir dönemin başladığını bildirdi.

Buğa, böyle bir çağda, heyecan uyandıran yeni fikirlerin ve toplum hayatına katma değer sağlayan girişimlerin daima kazandıracağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"GABORAS da yenilikçi bir fikir üzerine geliştirilen ve sürdürülebilir teknolojiye yatırım yapan bir girişim olma özelliğine sahip. Bu minvalde çağın gerekliliklerini gördük ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği hızlı, şeffaf ve güvenilir bir ticaret platformu ihtiyacından hareketle gayrimenkul ticaretindeki alım-satım-kiralama ve kiraya verme işlemlerini dijitale taşıyarak gayrimenkul yatırımcılarının hızlı ve kolay bir şekilde yatırımlarını yönetmelerini sağladık."

"İlk kez gayrimenkul ile ilgili tüm işlemler tek bir noktadan yürütülebiliyor"

Ahmet Buğa, gayrimenkul sektörünün büyük veri, yapay zeka ve blok zinciri vasıtasıyla düzenlenmesini ve endeksleşmesini hedefleyen GABORAS'ın Türkiye'de "güvenli gayrimenkul piyasası" olma vizyonuyla konumlandığını vurguladı.

Bu yıl hayata geçirdikleri GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu'na değinen Buğa, şu bilgileri verdi:

"Bu platformla sektörümüz hızlı, kolay ve güvenli online gayrimenkul ticareti ile ilk kez tanıştı. Gayrimenkul sektöründe alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, özel taleplerde bulunan, aracı ve temsilci olarak yer alan tüm gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlar, bugün ilk kez gayrimenkul ile ilgili tüm işlemlerini tek bir noktadan ve kapsamlı olarak www.gaboras.com.tr üzerinden yürütebiliyor. Türkiye'nin ilk kapsamlı gayrimenkul ticaret platformunu kurarak proptech teknolojilerine önderlik ediyoruz."

"Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının merkezi kılmak için yola çıktık"

GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Buğa, dijital teknoloji ve akıllı kontratlarla gayrimenkul ticaretine güvenlik sağlayarak gayrimenkulleri geniş kitleler için menkul yatırım boyutuna taşıdıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu noktada Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılarak Türkiye'nin gayrimenkul değerini hak ettiği noktaya taşımak ve uygun ülkelerde GABORAS'ı kurarak Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının ve finansmanının merkezi kılmak için yola çıktık. Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi gayrimenkul piyasasının merkezi yapacağız. Bu doğrultuda dijital teknoloji ve yerinden kontrol ile gayrimenkulün değer bileşenlerini tam ve doğru olarak tespit ederek TKGM Web Tapu ve Takas Bank Tapu Takas Sistemi ile güvenli satış ve kiralama mekanizması kurduk. Dijital ödeme teknolojileri ile kira ve taksitli ödemelerin uçtan uca takibini sağlıyoruz."

Buğa, ticaret sigortası ile gayrimenkul yatırımcılarının zararının tazmin edilmesini sağlarken, piyasa yatırımcılarının hukuki güvenliğini uzman arabuluculuk ve GABORAS Tahkim Merkezi ile etkin ve hızlı bir şekilde mümkün kıldıklarını anlattı.

GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız
GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız

Gayrimenkul, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı         
13:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık Dövizin çakılmasıyla fiyatlarını indiren ilk market Tarım Kredi oldu: Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptık         
13:09
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement