GABORAS: Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi piyasanın merkezi yapacağız

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılarak Türkiye'nin gayrimenkul değerini hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktıklarını belirterek, "Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi gayrimenkul piyasasının merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

GABORAS'ın açıklamasına göre, Buğa, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesinde Gayrimenkul Borsası AŞ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün "dijital dünyaya uyum" kabiliyetini geliştirdiğini, hem sektör paydaşlarının hem gayrimenkul alım satımlarının dijitale taşınmasıyla hızlı, şeffaf ve güvenilir bir ticari platform ihtiyacının doğduğunu kaydeden Buğa, artık kurumların dijitale geçtiği, gündelik hayatın her alanına dijitalin hakim olduğu bir dönemin başladığını bildirdi.

Buğa, böyle bir çağda, heyecan uyandıran yeni fikirlerin ve toplum hayatına katma değer sağlayan girişimlerin daima kazandıracağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"GABORAS da yenilikçi bir fikir üzerine geliştirilen ve sürdürülebilir teknolojiye yatırım yapan bir girişim olma özelliğine sahip. Bu minvalde çağın gerekliliklerini gördük ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği hızlı, şeffaf ve güvenilir bir ticaret platformu ihtiyacından hareketle gayrimenkul ticaretindeki alım-satım-kiralama ve kiraya verme işlemlerini dijitale taşıyarak gayrimenkul yatırımcılarının hızlı ve kolay bir şekilde yatırımlarını yönetmelerini sağladık."

"İlk kez gayrimenkul ile ilgili tüm işlemler tek bir noktadan yürütülebiliyor"

Ahmet Buğa, gayrimenkul sektörünün büyük veri, yapay zeka ve blok zinciri vasıtasıyla düzenlenmesini ve endeksleşmesini hedefleyen GABORAS'ın Türkiye'de "güvenli gayrimenkul piyasası" olma vizyonuyla konumlandığını vurguladı.

Bu yıl hayata geçirdikleri GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu'na değinen Buğa, şu bilgileri verdi:

"Bu platformla sektörümüz hızlı, kolay ve güvenli online gayrimenkul ticareti ile ilk kez tanıştı. Gayrimenkul sektöründe alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, özel taleplerde bulunan, aracı ve temsilci olarak yer alan tüm gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlar, bugün ilk kez gayrimenkul ile ilgili tüm işlemlerini tek bir noktadan ve kapsamlı olarak www.gaboras.com.tr üzerinden yürütebiliyor. Türkiye'nin ilk kapsamlı gayrimenkul ticaret platformunu kurarak proptech teknolojilerine önderlik ediyoruz."

"Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının merkezi kılmak için yola çıktık"

GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Buğa, dijital teknoloji ve akıllı kontratlarla gayrimenkul ticaretine güvenlik sağlayarak gayrimenkulleri geniş kitleler için menkul yatırım boyutuna taşıdıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu noktada Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası yatırım için güvenli kılarak Türkiye'nin gayrimenkul değerini hak ettiği noktaya taşımak ve uygun ülkelerde GABORAS'ı kurarak Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının ve finansmanının merkezi kılmak için yola çıktık. Gayrimenkul Ticaret Platformu ile Türkiye'yi gayrimenkul piyasasının merkezi yapacağız. Bu doğrultuda dijital teknoloji ve yerinden kontrol ile gayrimenkulün değer bileşenlerini tam ve doğru olarak tespit ederek TKGM Web Tapu ve Takas Bank Tapu Takas Sistemi ile güvenli satış ve kiralama mekanizması kurduk. Dijital ödeme teknolojileri ile kira ve taksitli ödemelerin uçtan uca takibini sağlıyoruz."

Buğa, ticaret sigortası ile gayrimenkul yatırımcılarının zararının tazmin edilmesini sağlarken, piyasa yatırımcılarının hukuki güvenliğini uzman arabuluculuk ve GABORAS Tahkim Merkezi ile etkin ve hızlı bir şekilde mümkün kıldıklarını anlattı.