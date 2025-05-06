Galatasaray Yatırımcıyı Sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Galatasaray Yatırımcıyı Sevindirdi

Galatasaray, nisan ayında hisse senedini %2,5 yükselterek yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu.

06.05.2025 11:24
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Ligde liderlik koltuğunda oturan ve son haftalara yaklaşırken puan farkını açarak taraftarını sevindiren Galatasaray, nisan ayında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi geçen ay yüzde 10,7 değer kaybetti. Yayın gelirlerindeki düşüş, artan döviz yükümlülükleri ve finansal disiplinden uzak yönetim anlayışı, kulüpleri uzun vadede zor bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor.

Mali sıkıntılar ve kötü gelen bilançolar kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkili oluyor. Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Geçtiğimiz aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

Finansal tabloların yanı sıra kulüplerin yeşil sahalardaki performansları da fiyatlamalarda etkili oluyor. Türkiye Kupası'nda finale yükselen, ligde liderlik koltuğunda oturan ve son haftalara yaklaşırken puan farkını açarak taraftarını sevindiren Galatasaray'ın bu performansı hisse fiyatına da yansıdı. Galatasaray hissesi nisan ayını yüzde 2,5 yükselişle kapatarak yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Ligde ikinci sırada yer alan ve aldığı sonuçlarla şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'nin hisseleri ise nisanda yatırımcısını üzdü. Bu dönem de Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 13,2 kaybettirdi. Şampiyonluk ümidi olmayan ve gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Beşiktaş'ın hisseleri de nisan ayında yüzde 20,9, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 12 geriledi.

Yılbaşından bu yana tek kazandıran Galatasaray oldu

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray rakiplerinde pozitif ayrıştı. Bu dönemde Galatasaray hissesi yatırımcısına yüzde 1 getiri sağladı. Yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 10,5, Trabzonspor yüzde 12, Beşiktaş yüzde 43,1 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, nisan ayını 11 milyar 880 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 10 milyar 961 milyon 999 bin 999 lirayla piyasa değeriyle Galatasaray, 10 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 6 milyar 600 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Mart 2025 kapanış fiyatı, Nisan 2025 değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

ŞirketAralık 2024 kapanış fiyatıMart 2025 kapanış fiyatıNisan 2025 kapanış fiyatıNisan 2025 aylık değişim (yüzde)2024 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Galatasaray2,011,982,03+2,5+110.961.999.999
Trabzonspor1,001,000,88-12-126.600.000.000
Fenerbahçe46,9048,3842,00-13,2-10,510.500.000.000
Beşiktaş3,482,501,98-20,9-43,111.880.000.000

Kaynak: AA

Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Finans, Borsa, Spor, Son Dakika

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