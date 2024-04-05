Ekonomi

Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı'na kabul edilen 8. Dönem girişimler belli oldu. Programa 5 girişim kabul edildi.

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlayan Garanti BBVA'nın, teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Tech Programı'na katılmaya hak kazanan 8. Dönem girişimler belli oldu. Asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış, en az 2 yıldır faaliyet gösteren, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimcilerin başvurduğu program bu yıl 8. kez girişimcilere ev sahipliği yapıyor. Programa seçilen girişimler; Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo olarak belirlendi.

Programa kabul edilen 5 girişim, 6 ay boyunca Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma programı içerisinde yer alan; ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, banka, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam/PR destekleri, eğitim ve seminerler ve avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

Programla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Banka olarak uzun yıllardır içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi ülke ekonomisinin gelişimi için de oldukça önemli. Özellikle yüksek katma değer oluşturan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede etkili kilit unsurlardan biri. Programımızla 2015 yılından bu yana ekonominin itici güçlerinden olan ve katma değer oluşturan girişimcilere destek oluyoruz. Bu yıl girişimcilik ekosistemini büyütmek, girişimcilerin yeni dünya düzeninde ihtiyacı olan desteği sağlamak ve çoğalmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı genişlettik. Birçok sektörden girişimin hızlandırılması sürecinde yol arkadaşlığı yapan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı altında, hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek, Bankamızın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmak amacıyla Garanti BBVA Partners Tech programını hayata geçirdik. Bu Programla hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimciliğini destekleyip global pazarlara açılma kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Programa seçilen 5 girişimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Programın yeni dönem girişimleri hakkında şu bilgiler verildi:

Usersdot - Şevin Ballıktaş, Gökalp Caymaz

E-ticaret siteleri için alışveriş yapan kullanıcıların datalarını toplayıp analiz edip, veri odaklı aksiyonlar alarak karlılıklarını artırmalarını sağlayan SaaS platformu olarak faaliyet gösteriyor. Usersdot'un yapay zeka tabanlı Datadot platformu, kullanıcılarına saatlik büyük veri analizi sağlayarak gerçek zamanlı içgörüler, rakip analizleri ve anlık bildirimler sunuyor.

Ingosa-Gökçe Duman, Dürin Artuk

Ingosa, yapay zeka tabanlı chatbotlarla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanıcılardan gelen taleplere hızlı şekilde dönüş yapmalarını sağlayan; dijital satış alışkanlıklarını, websitesi, sosyal medya asistanları ve diyalog bazlı görüntülü reklamlarıyla yeniden şekillendiren ve müşteri yolculuğunu iyileştirerek dönüşümü artırmaya odaklanıyor. Markaların satış öncesi ve sonrası müşteriye ulaşma deneyimlerini iyileştiren kişiselleştirilmiş chatbot yazılımı olarak hizmet sunuyor.

Evreka- Umutcan Duman, Mert Barutçu, Mehmet Pancaroğlu

Atık yönetimi sektöründe yazılım ve donanım yeniliklerini kullanarak entegre bir platform geliştiren ve dijital atık yönetimi ürünleri sunan Evreka, atık yönetiminde daha sürdürülebilir ve dijital bir süreç yönetimi hizmeti veriyor. Genel verimlilik vaat eden çözümlerle, maliyet azaltma, operasyonel mükemmellik, varlıklar üzerinde kontrol ve yeni yönetim becerileri arayan atık yönetimi firmaları ve yerel yönetimlerle çalışıyor.

Enqura -Metin Karabiber

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak, uzaktan kimlik tespiti, açık bankacılık, dijital cüzdan, çok faktörlü kimlik doğrulama ve live chat gibi yenilikçi ürünler geliştirerek finans sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağlayan yapay zeka tabanlı yeni nesil uzaktan kimlik tespiti platformu olarak faaliyet gösteriyor. Enqura, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilen 15 Turcorn adayından bir tanesi olarak seçildi.

Navlungo- İsa Korkmaz, Ceren Tuna, Alp Çiçekdağı, Mutlu Boz, Emrah Arslan

Navlungo, ihracat, ithalat yapanlara ve yurt dışındaki pazar yerlerinde ürün satanlara uçtan uca gümrükleme, lojistik ihtiyaçlar üzerine teklifi bulma, satın alma ve yönetme hizmeti sunan bir platform. Dünya genelinde 130'dan fazla lojistik firmasından teklif alma ve karşılaştırma hizmetiyle birlikte halihazırda anlaşmalı olduğu kargo firmalarıyla e-ticaret yapanlara kapıdan kapıya 360 derece hizmet veriyor. - İSTANBUL