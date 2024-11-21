Gastronometro'da İtalyan Mutfağı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Gastronometro'da İtalyan Mutfağı Haftası Etkinliği

Gastronometro\'da İtalyan Mutfağı Haftası Etkinliği

Gastronometro, İtalyan Mutfağı Haftası'nda özel bir akşam yemeği düzenledi.

21.11.2024 10:48
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Metro Türkiye bünyesinde yer alan gastronomi keşif platformu Gastronometro, İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen özel akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Akdeniz Diyeti ve Köklere Dönüş: Sağlık ve Gelenek" temasıyla İtalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası'nda, Gastronometro'da özel bir akşam yemeği gerçekleştirildi.

İstanbul'daki İtalyan restoranı Monteverdi'nin Şefi Nicole Scandella tarafından yerel tatların sürdürülebilirliği odağında hazırlanan özel menüyle İtalya'nın köklü tarifleri davetlilere sunuldu.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes ve İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'nin katılımıyla gerçekleşen yemek, Metro Türkiye'nin ürün desteği ve Gastronometro ekibinin, menülerin yapımından sunumuna kadar tüm aşamalarda verdiği katkılarla gerçekleştirildi.

İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında Gastronometro'da üçüncü kez gerçekleştirilen etkinlikten bir gün önce ise 90 genç şef adayıyla tanıtım sunumu etkinliği düzenlendi.

Gastronomi eğitimi alan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte Şef Nicole Scandella, tariflerden ikisini tanıtım sunumu olarak hazırlayarak İtalyan mutfağının ipuçları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes, ulusal ve uluslararası gastronomi dünyasını bir araya getiren Gastronometro'nun eğitim, gelişim ve AR-GE hizmetleriyle sektöre ışık tuttuğunu belirtti.

Antunes, yaklaşık 10 yıl önce yatırımını hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk gastronomi platformu olan Gastronometro'nun, eğitim, ÜR-GE ve sektörün buluşma merkezi olarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Gastronometro'da sektör profesyonellerini, aşçılık okulu öğrencilerini ve iş ortaklarını buluşturarak Türkiye'de gastronomi dünyasının gelişimine fayda sağlayacak çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Antunes, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk mutfağının bilinirliğini artırmayı ve dünyada hak ettiği yere gelmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor, aynı zamanda pek çok değerli ve başarılı şefi ağırlayarak genç şeflerle buluşturuyor, kültür değişimi ile ilham veriyoruz. Kendi mutfağımızın korunması için çalışırken, dünya mutfak kültürleri arasında da bir köprü görevi görüyoruz. Bu anlayışla bugün de İtalya Başkonsolosluğu tarafında düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, ünlü İtalyan şef Nicole Scandella'yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk."

Kaynak: AA

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