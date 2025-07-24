Gastronomide Yeni Dönem: Sürdürülebilirlik ve Tekno-Gıda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gastronomide Yeni Dönem: Sürdürülebilirlik ve Tekno-Gıda

24.07.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Aslı Muslu Can, gastronominin sadece lezzet değil, hikaye ve sürdürülebilirlik sunduğunu vurguladı.

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Muslu Can, gastronomi alanının artık yalnızca mutfakta pişenlerle sınırlı kalmadığını belirterek, "Bugün bir tabakta sadece lezzet değil, hikaye, sürdürülebilirlik, sağlık ve hatta etik tercihler yer alıyor." ifadesini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Can, gençlerin gastronomiye olan ilgisinin arttığını ve bu alandaki eğitimlerin yalnızca yemek pişirmeye değil, çok yönlü bilgi ve becerilere dayandığını vurguladı.

Gastronominin artık prestijli bir meslek olarak görüldüğünü aktaran Can, televizyon programları, belgeseller ve sosyal medyada öne çıkan şeflerin gençler üzerinde etkili olduğunu, Z kuşağının yaratıcılık ve kendini ifade etme ihtiyacının da bu alanla örtüştüğünü belirtti.

Can, gastronomi eğitiminin yemek pişirmekle sınırlı olmadığını, aday öğrencileri yoğun ve disiplinli bir sürecin beklediğini dile getirerek, "Öğrenciler temel mutfak tekniklerinin yanı sıra beslenme bilimi, gıda kimyası, hijyen, gıda tarihi, menü planlama ve sürdürülebilirlik gibi dersler alırlar. Ayrıca stajlar, uygulamalı laboratuvar dersleri ve proje bazlı çalışmalarla sektöre hazırlanırlar. Bu süreçte fiziksel dayanıklılık ve mesleğe duyulan tutku da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Coğrafi işaretli ürünler gibi kültürel miras unsurları yeniden değer kazanıyor"

Gastronomi mezunlarının yalnızca şeflik değil, gıda girişimciliği, gastronomi yazarlığı, deneyim tasarımı ve sürdürülebilirlik danışmanlığı gibi pek çok alanda kariyer imkanı bulabildiğini kaydeden Can, bu alanın şefliğin ötesine geçerek çok yönlü uzmanlaşma olanakları sunduğuna değindi.

Can, "Bugün bir tabakta sadece lezzet değil, hikaye, sürdürülebilirlik, sağlık ve hatta etik tercihler yer alıyor. Sadece lezzetli bir yemek değil, glutensiz mi, fonksiyonel mi, kaç kilokalori, yerel mi, mevsiminde mi, israf yaratıyor mu gibi sorular da soruluyor. Aynı şekilde ata tohumları, geleneksel pişirme yöntemleri, coğrafi işaretli ürünler gibi kültürel miras unsurları da yeniden değer kazanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'de gastronomi eğitiminin son 15 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Can, birçok üniversitede yeni bölümler açıldığını, mutfak altyapılarının güçlendiğini ve akademik yayın sayısının arttığını ifade etti.

Can, bu hızlı büyümeye rağmen bazı temel eksiklerin sürdüğünün altını çizerek, yurt dışıyla entegre, sektörle işbirliği içinde ve yenilikçi yaklaşımlar sunan programlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Sürdürülebilirlik bilinci de artık birer zorunluluk haline geldi"

Dijitalleşmenin gastronomi kariyerlerini doğrudan etkilediğine vurgu yapan Can, gençlerin artık kariyerlerine sosyal medya üzerinden başladığını dile getirerek, "Yemek sunumu, video içerikler, tarif anlatımlarıyla kendine özgü bir kitle oluşturuyor. Bu durum hem fırsat hem risk. Dijital görünürlük mesleki derinliğin önüne geçmemeli. Sosyal medyanın bir vitrin olabileceğini, ancak vitrinin arkasında güçlü bir bilgi ve uygulama temeli şarttır." ifadelerini kullandı.

Csn, gastronomi alanında başarılı olmak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken beceriler arasında ilk sırada merak duygusunun geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü gastronomi sürekli değişen bir alan. Ardından disiplin, hijyen ve zaman yönetimi geliyor. İyi bir damak zevki, yaratıcı düşünme, ekip çalışmasına yatkınlık ve kriz yönetimi de çok önemli. Son olarak, dijital okuryazarlık ve sürdürülebilirlik bilinci de artık birer zorunluluk haline geldi. Gastronomi gelecek 10 yılda çok sayıda teknolojik ve kültürel dönüşüm yaşayacak. Gelecekte tabakların sadece tatla değil, ışık, ses ve duyguyla da bütünleşecek. ve tabi ki gastronomi ve teknoloji iş birlikleri, NFT menülerden sanal restoranlara kadar birçok yeni deneyimle karşılaşacağız."

Kaynak: AA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Yaşam, Muslu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gastronomide Yeni Dönem: Sürdürülebilirlik ve Tekno-Gıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

11:39
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek Uzmanı tarih verdi
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 12:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gastronomide Yeni Dönem: Sürdürülebilirlik ve Tekno-Gıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.