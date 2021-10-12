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Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek - Son Dakika

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek

12.10.2021 11:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattı ile alakalı olarak önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi. Eyigün ,"Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de mart veya nisan aynın ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına dair tarih verdi. Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının kasım ayında test sürüşünün gerçekleştireceklerini söyleyen Eyigün, test sürüşünün sonucuna göre sonucuna göre mart veya nisan ayının ilk çeyreğinde açılış yapmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Eyigün, Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinin yüzde 90'nı geçtiğini belirtti.

"SABİHA GÖKÇEN METROSUNUN İNŞAAT FAALİYETLERİ YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Metro çalışmaları hakkında bilgi veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, "İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın aynı anda en çok metro yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an bir havalimanına ulaşımı sağlayacak. Dünyanın en uzun metro çalışması, yani 69 kilometrelik Gayrettepe-Havalimanı- Halkalı metro faaliyeti devam ediyor. Çok iyi bir yerdeyiz. Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de Mart veya Nisan aynın ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinde son noktaya getirdik. Yüzde 90'nı geçti. O da yine 2022'nin ilk yarısında açılabilir. Bakırköy-Kirazlı metrosu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SİRKECİ'DEN TRENE BİNECEĞİMİZ GİBİ SİRKECİ'YE BİSİKLETİNİZ İLE GİREBİLİRSİNİZ"

Konuşmasına devam eden Eyigün, "Çok önemli bir erişimi sağlayacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kolay ulaşım sağlayacak Başakşehir- Kayaşehir metrosu o da 6.2 kilometre bir proje devam ediyor. 8.3 kilometrelik bizim de çok içimize sinen bir çalışma bu, o da Kazlıçeşme-Samatya-Yenikapı- Sultanahmet'ten aşağısı derken Sirkeci'ye ulaşan hattımız farklı bir çehre ile devreye giriyor. Yani bir hat rayı koruyoruz, diğer ray hattını ise bisiklet yolu, scooter yolu ve yürüme yolu yapıyoruz. Artık Sirkeci'den trene bineceğiniz gibi Sirkeci'ye bisikletiniz ile girebilirsiniz. Bisikletinizle Kazlıçeşme'ye kadar seyir edebilirsiniz. Durakları da ikiye ayırdık. Bir tarafında tren duruyor. Bir tarafı sizin bisikletinizden ya da yürüdüğünüz için yorulduğunuzdan durup çay kahve içebileceğiniz ve manzarayı izleyeceğiniz insan durakları haline gelecek" diye konuştu.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Kasım, Metro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek - Son Dakika Ekonomi


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