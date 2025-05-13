GAZBİR Başkanlığına Yaşar Arslan Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

GAZBİR Başkanlığına Yaşar Arslan Yeniden Seçildi

GAZBİR'in genel kurulunda Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım sektöründeki sorunları değerlendirdi.

13.05.2025 12:36
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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) başkanlığına yeniden AKSA Doğal Gaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün çatı kuruluşu GAZBİR'in, 12 Mayıs'ta Ankara'da 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Yaşar Arslan'ın yeniden başkanlığa seçildiği genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni görev dağılımı belirlendi.

Başkan yardımcılıklarına, Başkentgaz İcra Kurulu Başkanı Emre Torun, Enerya Konya Doğal Gaz Dağıtım AŞ adına Ali İhsan Sılkım, Koloğlu Holding İcra Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, Palmet Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdürü Tamer Sönmez, İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, genel sekreterliğe Arsan Grup Genel Direktörü Yaşar Çıkış, muhasip üyelik görevine Agdaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Erdem, yönetim kurulu üyeliklerine ise Doğugaz Bitlis- Muş Doğal Gaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Babaoğlu, Diyargaz Genel Müdürü Ümit Yuvanç ve Samgaz AŞ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan seçildi.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin yüksek katılımıyla gerçekleşen genel kurulda sektörün ve dağıtım şirketlerinin sorunları değerlendirildi. GAZBİR'in piyasadaki belirleyici rolünün devamı ve yeni projelerine ilişkin detaylar sunuldu.

Doğal gaz alt yapısı nüfusun yüzde 85'ine ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, GAZBİR'in, kuruluşundan bu yana doğal gaz piyasasının hukuki ve fiili altyapısının hazırlanmasında aktif rol aldığını, doğal gazın yaygınlaşmasına önemli katkılar yapmış güçlü bir aktör olduğunu belirtti.

Doğal gazın güvenli kullanımının öncelikli gündemleri olacağını vurgulayan Arslan, "Doğal gaz dağıtım sektörünün özellikle son 20 yılda katettiği mesafe enerji sektörünün diğer paydaşları açısından örnek niteliğindedir. Özveriyle yapılan yatırımlar sayesinde bugün 81 il ve 909 yerleşim yerinde 22 milyondan fazla abone, 65,1 milyona yakın vatandaşımız doğal gaz konforuna kavuştu. Bu ülkemiz nüfusunun yüzde 69'u doğal gazı kullanıyor anlamına geliyor. Doğal gaz altyapımız nüfusun yüzde 85'ine ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 22 yılda yakalanan başarının altında geleceğe dönük model anlayışı ve güvenli doğal gaz işletmeciliğinden ödün verilmemiş olmaması olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz kullanıcı sayısının her yıl 1 milyonun üzerinde artıyor olması, sektörümüzün güvenli doğal gaz kullanımı konusundaki sorumluluğunu artırıyor. Doğal gaz kullanıcılarına kaliteli hizmet verebilmek konusundaki iyileştirme çalışmaları da önümüzdeki dönemdeki gündem maddelerimizden birini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda büyüyen şebeke yenileme ihtiyacı, artan müşteri memnuniyeti kriterleri ve yine artan işletme yeterlilik ihtiyaçları ile karşı karşıya olacağız. Bunun için sektörümüzün gelecekteki koşullara uygun olarak yapılanması büyük önem arz ediyor. GAZBİR, önümüzdeki süreçte bu bilinçle çalışmalarını yeni şartlara uygun olarak geliştirecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi GAZBİR Başkanlığına Yaşar Arslan Yeniden Seçildi - Son Dakika

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