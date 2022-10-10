Gaziantep haberleri: Medical Point Gaziantep Dermatoloji ve Kozmetoloj Ünitesi cilt lekelerinde iddialı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, hastanenin hizmete aldığı dermatoloji ve kozmetoloji ünitesinde altın iğne, fraksiyonel lazer, cilt bakımı, PRP ve mezoterapi, dolgu ve botoks, ip askı, kimyasal peeling, gençlik aşısı, BBL lazerin başarılı bir şekilde uygulandığını kaydetti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin hizmete açılan dermatoloji ve kozmetoloji ünitesi yurt içi ve yurt dışından birçok hastaya hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özsaraç, Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji Ünitesi'nde altın iğne, fraksiyonel lazer, cilt bakımı, PRP ve mezoterapi, dolgu ve botoks, ip askı, kimyasal peeling, gençlik aşısı, BBL lazerin (damar, leke, Rozasea tedavisi) başarılı bir şekilde uygulandığını bildirdi.

Dermatoloji ve kozmetoloji ünitesinin leke tedavisinde de kişiye özel tedavi yöntemleri ile öne çıktığını belirten Özsaraç, "Bilindiği üzere, deriye rengini veren melanin pigmenti, melanosit denen hücrelerde oluşur ve koyu tenlilerde daha fazladır. Derideki melanosit sayısı arttıkça cilt rengi daha koyu olur. Melanosit artışı ile oluşan cilt lekelerinin, tedavi süreci yorucudur ve süreklilik gerektirir. Lekenin oluşumunda pek çok mekanizma yer aldığı için tedavide de birkaç farklı yöntemi ve ilaçları kombine etmek gerekir. Lekenin kişi üzerinde negatif psikolojik ve sosyolojik etkileri vardır. Hastaların psikolojik olarak hassas oldukları bu dönemde sosyal medya ve internette abartılı vaatler konusunda dikkatli olmaları gerekir. İlk muayenede lekenin nedenini, derinliğini ve türünü tespit etmek tedavinin en önemli basamağıdır. Sadece kremlerle geçmesi mümkün değildir, bu hastalarda mutlaka lazer sistemleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özsaraç, pek çok leke türü olmakla birlikte lekeleri birkaç başlık altında toplanabileceğini aktararak, bunlardan güneşe bağlı oluşan lekelerin, melasma, solar lentigo, çil olduğunu, postinflamatuar hiperpigmentasyonun ise cildin pek çok farklı nedenle (yara, yanık, lazer, sivilce vs.) tahriş olması ile oluşan hassasiyetten sonra iyileşme döneminde leke kalmasını ifade ettiğini ve özellikle koyu tenli kişilerde daha sık görüldüğünü kaydetti. Özsaraç, yaşlanmaya bağlı ciltte oluşan lekelerin ise solar lentigolar, seboreik keratoz, aktinik keratoz'den oluştuğu bilgisini verdi.

Leke tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağı hastadan hastaya değiştiğine dikkati çeken Özsaraç, "Bazı tedaviler lekeleri daha da artırabilir, öncesinden daha kötü hale getirebilir. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için leke tedavileri alanında uzman dermatoloji hekimleri tarafından yapılmalıdır .Leke tedavisinde hekimin yaptığı uygulamalardan daha önemli bir nüans hastanın hekim tarafından verilen ev devam kremlerini özenle kullanması ve güneşten korunmanın tüm şartlarını yerine getirmesidir. Leke tedavi süreci tek seferlik değildir, tıpkı kronik bir hastalık gibi (şeker veya tansiyon hastalığı gibi ), önerilere uyulmadığı zaman tekrarlar ve zamanla daha da kötüleşebilir. Bu sebeple hasta ile hekim arasında güven, iletişim ve hastanın hekime kolay ulaşılabilirliği önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavide yöntemleri

Özsaraç, tedavide kullanılan yöntemler hakkında şunları kaydetti:

"Mezoterapi, derinin orta tabakasına ince uçlu iğnelerle cildin ihtiyacı olan maddeleri enjekte etmektir. Leke tedavisinin yanında cilt gençleştirme, cilt sıkılaştırma, zayıflama, gıdı eritme ve bazı cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Leke mezoterapisi 2 hafta ara ile minimum 4 seans olacak şekilde planlanır.

PRP (Plateletten Zengin Plazma) tedavisinde, kişinin kendi kanı özel tüplere alınır, tüpler yüksek hızlarda santrifüj denen cihazlara konularak kandaki plazma kısmı hücrelerden ayrılır. Plazma minik iğneler yardımı ile cilt altına enjekte edilir ve trombositlerden salınan bir takım maddeler cilt dokusunda yenilenmeyi ve iyileşmeyi tetikler. Leke tedavisinde PRP uygulamaları 2 hafta ara ile minimum 4 seans olacak şekilde planlanmalıdır.

Leke açıcı kremler ile tedavi, leke tedavisinde tek başlarına veya kombine olarak uygulanması ucuz olan tedavi seçeneğidir. Ancak krem tedavilerini en az 6 ay süre ile ve düzenli kullanmak gerekir. Kimyasal peelingler tedavisinde uygun hasta seçimi ve işlem sonrası bakım çok önemlidir. Yan etkileri ile lekenin daha kötü hale gelmesi de söz konusu olabilir. 4-6 seans uygulanabilir.

Enzim Peeling ise leke tedavisinde kullanılan, yüze sürülen özel bir maskedir. Maske doktor tarafından uygulandıktan sonra hasta evine gider ve yaklaşık 8-10 saat sonra yüzünü ılık su ile yıkar. Yüzde oluşan kızarıklık ve soyulmalar 1 hafta kadar devam ederken sonrasında taze ve lekesiz bir cilde kavuşulur.

Lazer ve ışık tedavilerinde en sık kullanılan lazer sistemi Q anahtarlı lazerlerdir. Kısa süre içerisinde güçlü atımlar yaparak hedef doku olan melanositleri hızlı bir şekilde parçaladığı için melanosit çevresindeki normal dokuya ısı kaçışı çok az olur, böylece çevre dokular daha az zarar görür. Tedavi 2-3 hafta ara ile 4-6 seans arasında yapılır.

Kombine tedavilerin ise gelinen son noktada en iyi tedavi seçeneği olduğu söylenebilir. Çünkü lekenin nedenleri çoğu zaman tek olmadığı gibi tedavisinde de tek yöntem yeterli olmayacaktır. Leke tedavisi, tüm tedavi seçeneklerine hakim ve hangi durumda hangi kombinasyonu uygulaması gerektiği kararını verebilen bir Dermatoloji hekimi tarafından yapılmalıdır."