Gaziantep'in Gastronomi Rehberinde Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'in Gastronomi Rehberinde Başarı

Gaziantep\'in Gastronomi Rehberinde Başarı

GTO toplantısında BULLA restoranı, İncili Gastronomi Rehberi'nde 'Mükemmel' olarak değerlendirildi.

28.11.2024 15:13
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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı BULLA'nın İncili Gastronomi Rehberi'ne girmesine değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "İncili Gastronomi Rehberi, Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemine sahip bir rehber. Listede olan işletmeler gizli müfettişler tarafından ziyaret ediliyor. Restoranlar malzeme, lezzet, servis, kimlik, sunum ve dekorasyon özellikleriyle puanlandırılıyor. Bu değerlendirmelere göre restoran 1 ila 5 arasında inci alıyor. BULLA 4 inci aldı. Yani 'Mükemmel' olarak değerlendirildi. Böyle bir tesisin Gaziantep'e kazandırılmasında başta Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım olmak üzere emeği geçen tüm GTO ailesine teşekkür ediyorum. BULLA gibi tesisler, gastronomide bir dünya markası olan şehrimizi daha da yukarıya taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"Trump, dediklerini yaparsa dünya ticaret hacmi daralacak"

Meclis toplantısında konuşan ve GTO'nun kasım ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Trump ile birlikte küresel ekonomi için yeni bir dönemin başladığını söyleyerek, "Trump, Çin başta olmak üzere gümrük vergilerini yükselteceğini söylüyor. Trump'ın dediklerini yapması halinde, diğer ülkelerin de benzer kararlar almasıyla dünya ticaret hacmi daralacaktır. Öte yandan AB'ye karşı duruşu bilindiğinden seçim sonucu Avrupa için de 'kötü haber' olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunlar ihracatımızı olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme olur. Tüm dünyada fiyatların yükselme ihtimali ise enflasyonu düşürmeye çalışan Türkiye için iyi haber değil. Trump'ın seçilmesinin Türkiye açısından yarar sağlayacak kısmı ise başarırsa Rusya- Ukrayna Barışı olacaktır. Çünkü Rusya büyük bir pazar ve yaptırım korkusu nedeniyle ticaret yapılması imkansız hale gelmişti" dedi.

"Para politikasıyla yapılabilecekler bu kadar"

Konuşmasında Merkez Bankasının faiz kararını da değerlendiren Başkan Yıldırım, küresel ekonominin en büyük risklerinden birinin yüksek enflasyon olduğunu, enflasyonla mücadele için ülkelerin faiz yükselttiğini ve mevcut durumda tüm dünyada faiz indirimlerinin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'deki mevcut duruma bakıldığında faiz indirimi 2025'e kayacak gibi görünüyor. Ki Merkez Bankası kasım ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bunu merkez bankasının son raporunda da açıkça gördük aslında. Merkez, raporda 2024 yılsonu enflasyon beklentisini 6 puan artırarak yüzde 44'e yükselti. Merkez Bankası Başkanı Rapor sunumu sırasında 'Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil' dedi. Çünkü para politikası ile yapılabilecekler bu kadar Çünkü sadece 'para politikası' ile verimlilikteki, üretimdeki temel problemler çözülmüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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