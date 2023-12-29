Gaziantep Sanayi Odası Başkanı: 2024 yılında toparlanma hedefliyoruz

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, zorluklarla geçen bir yılın ardından 2024 yılının da toparlanma hedefleri doğrultusunda mücadele ile geçmesini beklediklerini belirterek, "Her yeni yıl yeni umutlar demektir. İnşallah bu sürecin sonunda daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2023 yılını değerlendirerek 2024 yılı beklentilerini paylaştı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Pandemiyle birlikte başlayıp bozulan ticaret zinciri, ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve şubat ayında şehrimizle birlikte 11 ilimizde yaşadığımız deprem felaketinin psikolojik ve sosyal olduğu kadar üretim ve ticaretimize de maalesef olumsuz etkileri oldu. Tüm bu olumsuzluklar ve yıkıma rağmen bölge olarak yaralarımızı sarmak ve hasarımızı onarmak için bir çaba içerisine girdik. Kamu tarafından kolaylaştırıcı adımlar ve sağlanan desteklerle önemli mesafeler kat ettik" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu sürecin sonunda bir rahatlama olacaktır"

Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Depremde fabrikalarımız, makina parkurlarımız zarar gördü. Bu süreçte korku ve tedirginlikle başka şehirlere olan göç bölgemizde ciddi iş kayıplarına neden oldu. Depremin ardından İskenderun Limanı'ndaki yangın sonrası Mersin Limanı'nda yaşanan yoğunluk maalesef devam ediyor ve şehrimizle birlikte bölgemizden yapılan ihracat ve ithalatımızda ciddi aksaklıklar yaşıyoruz. Bölgemizin toparlanabilmesi için gerek finansman konusu, gerek teşvik ve desteklerin devam etmesi, Gaziantep merkezin de verilen desteklerden birebir faydalandırılması gerekiyor. Gaziantep burada üretim, ihracat ve istihdamıyla bölgenin ayağa kalkmasında kritik rol üstleniyor. Bizler de bölgemizle birlikte ayağa kalkmak ve sanayimizi yarınlara hazırlamak için Gaziantep Sanayi Odası olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Küresel anlamda baktığımızda, tam bitti dediğimiz noktada maalesef yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Salgın ve savaşların getirdiği kaotik ortam, bunun insani yönü ve doğrudan ülke ekonomilerine ve uluslararası ticarete yansımaları hepimizi olumsuz etkiliyor. Ülke olarak kendi şartlarımız da göz önünde bulundurduğumuzda Orta Vadeli Program çerçevesinde alınan kararların taviz verilmeksizin uygulanması gerekiyor. Fiyat istikrarı, faiz ve kur istikrarı burada anahtar unsurlar. Tabii bu süreç makro ölçekte bir iyileşmeyi getirirken, bir dönemeç olacağına inandığım 2024 yılının da bir süre daha mücadele ile geçeceğini düşünüyorum. Faiz politikalarının sonuç vermesi ve yüksek enflasyonun öngörülebilirlik ve piyasalarda tam manada güvenin sağlanmasıyla rahat bir nefes alacağız. İnşallah bu sürecin sonunda bir rahatlama olacaktır. Üretim ve ihracat bu süreçte ekonomimizin ana taşıyıcıları olmaya devam edecek ve sanayiciler olarak toparlanmaya bizler de destek vermeye devam edeceğiz. Tabii burada sorunlara takılıp kalmadan sanayimizin geleceğini de planlamak zorundayız. Önümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm gerçeği var. Bizim de sanayimizi sürdürülebilir kılmak ve yarının ekosisteminde var olmasını sağlamak için firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, Sanayi 4.0 ve dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmelerini sağlamak durumundayız. Bu yönde de Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemizde ve hatta dünyada ilk harekete geçen ve öncü çalışmalar yürüten bir kurumuz. GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'mizde firmalarımızın karbon ayak izi ölçümlerini yapıyor, yeşil dönüşüm yol haritalarını belirliyor, kendilerine rehberlik ediyoruz. Ülkemizin en büyük model fabrikası olan Gaziantep Model Fabrika'da bu sürecin en önemli sacayakları olan yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim veriyor ve mentörlük yapıyoruz. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek yeşil OSB hedefiyle, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin İklim Eylem Planı'nı hazırladık. En başından itibaren yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. Sanayide yeşil ve dijital dönüşümü de ilk başaran şehir olarak tüm kentlerimize rol model olmayı hedefliyoruz. Gaziantep olarak 2022 yılında 10.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik, deprem felaketi ve türlü zorluklara rağmen yıl sonunda 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaşmayı bekliyoruz. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan En Büyük Sanayi Kuruluşu-2022 araştırmasına göre Gazi şehrimizden İSO ilk 500'de 28 ve İSO ikinci 500'de 35 olmak üzere 63 firmamız listede yer alma başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması-2022" listesinde Gaziantep'ten yine 63 firma yer aldı. Gaziantep önümüzdeki süreçte de yenilikleri sanayimize adapte ederek büyümeye devam edecektir. Gaziantep Sanayi Odası olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmenin gururuyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ekonomi alanında günün şartlarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve daha güzel yarınlara inşallah hep birlikte kavuşacağız. 2024 yılının da tüm dünyada savaşların bittiği, sağduyunun hakim olduğu, sağlıktan ekonomiye kadar her alanda daha güzel günlere vesile olmasını diliyor, hemşerilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP