Gaziantep'te Elektrikli Otobüs Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Elektrikli Otobüs Dönemi Başlıyor

Gaziantep\'te Elektrikli Otobüs Dönemi Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 20 elektrikli otobüs alımı gerçekleştirecek. Bu adımla hava kalitesini iyileştirmeyi ve karbon salınımlarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, hidrojen yakıtlı otobüslerin de kullanıma geçirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülüyor.

22.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Paris Antlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın ardından, kentin hava kalitesini iyileştirmek ve ulaşımdan kaynaklı karbon salınımlarını azaltmak amacıyla şehir içi toplu taşımada kullanılacak 20 elektrikli otobüsü araç filosuna ekliyor.

Gaziantep Büyükşehir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, çevre dostu bir şehir inşa etmek ve küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2. Dönem kapsamında "Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı" çerçevesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile iş birliği yaparak 20 elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, yoğun göç ve şehirleşme nedeniyle artan ulaşım sorunlarına çevreci çözümler sunmaya devam ediyor. Araç filosunu elektrikli araçlarla genişleten belediye, hidrojenle çalışan otobüslerin kullanımı için de teknik incelemelerini sürdürüyor.

Hidrojenli otobüsler yolda

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi, Almanya'nın Köln şehrinde yapılan incelemeler sonrasında, hidrojen yakıtlı otobüslerin toplu taşımada kullanılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Başkan Şahin, hidrojen yakıtının iklim değişikliğiyle mücadelede önemine vurgu yaparak, kentte hidrojenle çalışan otobüslerin faaliyete geçeceğinin sinyallerini vermişti.

Gaziantep, sera gazı salınımını en aza indirmek amacıyla su buharıyla çalışan hidrojenli otobüsleri toplu taşımaya kazandırarak, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımda öncü olmayı hedefliyor. Hali hazırda şehirde hizmet veren 355 belediye otobüsünün 145'i CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) ile çalışırken, belediye yeşil ulaşım vizyonuyla bu sayıyı artırmayı planlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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