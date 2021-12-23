GAZİANTEP - "Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu" düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonu ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'nun (G3 Forum) açılışındaki konuşmasında, forumda, girişimciliğin hem bireyler için hem de ülkenin zenginleşmesi için önemli olduğunu söyledi.

Girişimciliğin dünyada ve Türkiye'de öneminin ve cazibesinin arttığı ifade eden Hisarcıklıoğlu, sadece bu sene içinde 150'den fazla yeni girişimim, 1,5 milyar doların üzerinde yatırım aldığını aktardı.

Dünyanın en çok indirilen uygulamaları içerisinde mobil oyunların birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye girişimcilik ekosisteminde de en çok yeni girişim kurulan sektörün, en fazla yatırım alan sektörün oyun sektörü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin unicorn sayısının 5'e ulaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunun ikiye katlanıp çift haneleri bulmasını beklediklerini aktardı.

Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin bugün en değerli şirketlerinin yeni nesil girişim ve teknoloji şirketleri aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an ülkemizin en değerli şirketi, 10 yıllık bir e-ticaret platformu Trendyol ile teknolojiyi harmanlayan bir diğer yeni girişim Getir, tüm holdinglerimizden daha büyük değere ulaştı ve dünya da marka haline geldi ve bilinir oldu. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, TOBB olarak Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz. Girişimcilik ekosisteminin parçası olan bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan, bir Türkiye hayal ediyoruz. Zira bu yüzyılda, küresel arenada var olmanın en önemli şartının, girişimcilik ve girişimci ülke olduğunu görüyoruz. İş kurmak, girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve yeniliğe öncülük etmek demektir. Girişimcilik, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerin gördüğü fırsatları gerçekleştirmektir. Girişimcilik için hayal kurmak çok önemlidir. Sınırımızın olmadığı tek alan orasıdır. Hayal etmekten vazgeçerseniz, yaşamaktan da vazgeçersiniz. Yenilikçilik eski köye yeni adet getirmektir. Yapılmayanı yapmaktır. veya yapılanı, yeni bir yöntemle yapmaktır. Ama cesur olmayan insan girişimci olamaz. Risk almaktan korkmamak lazım."

Pandeminin pek çok sıkıntının yanında yeni fırsatlar da getirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, on yıllar alacak teknolojik dönüşümünün 1 sene de yaşandığını ifade etti.

Dijitalleşme ve e-ticaretin tüm dünyada önem kazandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, tüm bunların yeni nesil girişimlerle gerçekleştiğini kaydetti.

TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Firmaları ve girişimcileri, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ'leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz. Mesela, Türkiye'nin dijitalleşme üssü olan Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçirdik. Dijitalleşmek isteyen KOBİ'lerimize ihtiyaç duydukları tüm rehberlik hizmetini veriyor, onları dijital dönüşüm ürün ve hizmetlerle buluşturuyoruz. Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafone ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte, Türkiye Teknoloji Buluşmaları ve Dijital Dönüşüm Hareketiyle KOBİ'leri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz."

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 10 yıl önce bu işlere başladıklarında gençlerin önünü açmayı, girişimciliği arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Girişimcilik ile ilgili başarılara değinen Sabancı, "Yemeksepetinin kurucusu Nevzat Aydın yıllar evvel çalıştığım gruba geldi. Yatırımcı arıyordu. Konu bana bile gelmedi. Büyük adamım ya... O zaman benim çalıştığım grupta kimse Yemeksepetinin bir iş modeli olacağına inanmadı. Seninle yana yana oturabilmekten gurur duyuyorum. Üç sene evvel getir diye firma geldi. Dedim böyle iş modeli yok. Üç sene sonra beş kat değerden girdi." dedi.

Herkesin kendisi gibi altın kaşıkla doğmadığını ifade eden Sabancı, ama başkaları altın kaşıkla yemesi için uğraştığını, gün içerisindeki programlarda gözlemlediği kadarıyla girişimcilik mayasının tuttuğunu belirtti.

Diğer konuşmacılar

Yemeksepetinin kurucusu ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın da girişimci gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Girişimciliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için başarılı girişimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Aydın, "Genç girişimcilerin ise bizlerin tecrübesine ihtiyacı olduğu aşikar. Ülkemizde yeni girişimler artsa da henüz dünya ile aynı seviyeye gelemedik. İstenilen noktaya gelebilmek için girişimcilik ekosisteminin her parçasının doğru uyumlu çalışması lazım. Girişimcilik için çalışan kendisini besleyen ekosistem oluşturabilirsek başarılarımızı çarpan etkisiyle büyütebiliriz. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için ulusal uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kentin sanayi, ticaret, gastronomi, sağlık ve turizm ile cazibe merkezi olduğunu, üretim, ihracat, istihdam konusunda da rol model olduğunu ifade etti.

2020 yılında 8 milyar dolar ihracatla rekor kırdıklarına dikkati çeken Ünverdi, bu yılın ilk 11 ayında 9 milyar 128 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu yılın sonunda 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmış olacaklarını belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da kentin savaşla, yoksullukla mücadele etmiş, küllerinden doğmuş şehir olduğunu kaydetti.

Tarihin vazgeçmeyenleri yazacağını dile getiren Yıldırım, bunun en büyük örneğinin Gaziantep olduğunu ifade ederek, iz bırakmak için geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olmak gerektiğinin altını çizdi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da formun Gaziantep'te olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin her şartta üreten, hedeflerini yılmadan gerçekleştiren bir şehir olduğunu belirtti.

Vali Davut Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in yanı sıra çok sayıda ilgilinin katıldığı forum, çeşitli oturumlarla sürdü.