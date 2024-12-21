Gaziantep'te ihracatın yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te ihracatın yıldızları ödüllendirildi

Gaziantep\'te ihracatın yıldızları ödüllendirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen törenle, 2023 yılı içerisinde en fazla ihracat yapan firmalara "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi.

21.12.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen törenle, 2023 yılı içerisinde en fazla ihracat yapan firmalara "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAİB Başkanları Mehmet Çıkmaz ve Celal Kadooğlu, ilçe belediye başkanları, Oda ve borsa başkanları, Bakanlık temsilcileri, ödül alan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyük ilgi gören törende, Türkiye ve bölge ekonomisine 2023 yılında üretim, istihdam ve yüksek ihracat seviyeleri ile katkı sağlayan ihracatçılar ödüllerini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı. Törende yapılan konuşmalarda, GAİB'in yaklaşık 18 bin üyesinin bulunduğu, her üyenin yaptığı ihracatla, "İhracatın Yıldızı" ödülünü hak ettiği vurgulandı.

"İhracatta cumhuriyet rekorları kırıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yaptırılan Gümrük Laboratuvarının açılışını yaptıktan sonra "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katıldı. Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmasına Gaziantep modeline vurgu yaparak başladı. Bakan Bolat, "Benim şöyle bir tezim var. Türkiye'nin 81 vilayetinde ortalamayı Gaziantep seviyesine çıkarsak bu gün kişi başına 30 bin dolarlık bir Türkiye ekonomisinden söz edebiliriz. Kişi başına milli gelirimizi 22 yılda 3 bin 600 dolardan 13 bin 200 dolara ve bu yılsonunda da 15 bin dolar bandına çekmiş olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolardan geçen yılsonu 1 trilyon 130 milyar dolar, Eylül ayı sonu itibariyle kesinleşmiş 1 trilyon 260 bin dolar ve inşallah Aralık sonu itibariyle 1 trilyon 300 milyar doları aşmış olacağız. İhracatta da bu yılda Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz, kıracağız. Bu yılı da 260 milyar ve üzeri bir rakamla kapatacağız. Hizmet ihracatımızı da 115 milyar dolar bandına çıkaracağız" dedi.

"Gaziantep modeli iyi çalışıyor"

Gaziantep, müteşebbis gücü ile proje üretme gücüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Bakan Bolat, "Gaziantep modeli ile çok önemli işler başarılıyor. İşte bunlardan birisi de bugün açılışını yaptığımız Gümrük Laboratuvarıdır. Finansmanı GAİB tarafından karşılanan bu laboratuvarın hizmete girmesi ile Gaziantepli ihracatçılar artık başka vilayetlere gitmeye gerek duymayacaklar. Üretici ve ihracatçı bir şehir olan Gaziantep artık başka şehirlere gitmeden kendi laboratuvarlarında 24 saatte işini tamamlayıp, ihracatını gerçekleştirecek. Bu laboratuvarın yapımında Gaziantep modeli iyi çalışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her ihracatçımız parlayan bir yıldızdır"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in potansiyeline vurgu yaptı. Gaziantep'in gelecekte çok daha önemli bir ekonomik potansiyele sahip olacağını söyleyen Vali Çeber, "Bu bölge gelecekte yeni Marmara Bölgesi olacak. Gaziantep de bölgenin merkezi olacaktır. Tüm bileşenler, tüm potansiyeller bize bunu söyletiyor. Ben de buna canı gönülden inanıyorum. Bu anlamda en çok güvendiklerimden birisi de bugün bir bölümüne ödül vereceğimiz, ancak hepsi birer yıldız olan ve afet dönemlerinde daha çok parlayan Gaziantepli yıldızlardır. Tüm yıldızlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerin yer verdi.

"Şikayet değil, çare bulma modeli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep Modeli ile şehri her anlamda kalkındırmak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak merkeze sanayimizi aldık. Çünkü bizim Organize Sanayi Bölgemizde 300 bin kişi istihdam ediliyor. Bunun yanında sanayimizi akıllı sanayi yapmak için çalışıyoruz. Önce 130 kilometreden içme suyunu getirdik. Şimdi 90 kilometreden Fırat'ın suyunu getiriyoruz. Açacağımız tünelle Organize Sanayi Bölgesi'ne gidecek yolu kısaltacak projeyi başlattık. Kira büyük bir sorun. OSB'de çalışanların yine OSB'ye yakın bir yerde ev sahibi olması için projeler üretiyoruz. Hep birlikte bu kente hizmet etme için çalışıyoruz. Gaziantep modeli şikayet etme, çare bul, modelidir. Kira fiyatlarının düştüğü, günün sonunda herkesin huzurlu ve mutlu olduğu bir Gaziantep'i tesis etmek için buradayız" şeklinde konuştu.

"Laboratuvar, ihracat işlemlerini hızlandıracak"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılında GAİB'e bağlı birliklerden 11,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Gaziantep'in geçtiğimiz yıl 10,1 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan 6. şehir olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, açılışı yapılan Gümrük Laboratuvarı'nın da bölge ihracatında yeni bir dönemi başlatacağına dikkat çekti. Kileci, "Bugün açılışını yaptığımız Gümrük Laboratuvarı ihracatçımız için çok önemli. Artık ihracatçılarımızın işlemleri kısa sürede gerçekleşecek, ihracat hızlanacaktır. Raporlar için 5-10 gün beklenmeyecek. İnşallah en kısa sürede akreditasyonunu tamamlayıp, tam teşekküllü olarak iş dünyamıza hizmet edecektir" diye konuştu.

Kileci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da şehre yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, GAİB'in 18 bin üyesi içerisinde en fazla ihracat yapan 100 firmanın temsilcilerine "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi. İhracat şampiyonu firmaların temsilcileri ödüllerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan aldı. Törende ayrıca, ihracat işlemlerine katkılarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Müdürlüğü personellerine de teşekkür plaketi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te ihracatın yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika

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