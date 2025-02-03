Gaziantep Ticaret Borsası'ndan 2024 değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'ndan 2024 değerlendirildi

Gaziantep Ticaret Borsası\'ndan 2024 değerlendirildi

GTB'nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda 2024 hedefleri ve Suriyelilerin geri dönüş süreci ele alındı.

03.02.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler ele alındı. 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerin görüşüldüğü toplantıda, yeni projeler ve GTB üyelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Yılın ilk meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına değinerek, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerinde bulundu. Konuşmasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümüne girildiğini hatırlatan Tiryakioğlu, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın hafızasında derin izler bırakan bir felaket olarak tarihteki yerini aldığını söyledi.

Bu büyük yıkımın on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın hayatının altüst olmasına neden olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, "Aradan geçen iki yıla rağmen, o zor günlerin acıları hala yüreğimizde tazeliğini korumakta. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah, ülkemize ve milletimize böylesi acılar bir daha yaşatmasın" dedi.

Suriyelilerin geri dönüş süreciyle ilgili gelişmelere de konuşmasında yer veren Tiryakioğlu, bu sürecin sadece insani bir mesele olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutlarıyla dikkatlice ele alınması gerektiğini ifade etti. Suriye'de başlayan yeni dönemin en sağlıklı şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Tiryakioğlu, bu süreçte ticaretin, yatırımların ve iş gücünün mutlaka gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'in Suriye ile ticarette her zaman kilit bir konumda olduğuna vurgu yapan Tiryakioğlu, son dönemde gümrük vergileriyle ilgili alınan kararların ise dış ticaret adına olumlu gelişmeler olduğunu sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada, borsanın Ocak ayı faaliyetleri, Akdeniz ÜPAK ve kuraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bolu'da bir otelde yaşanan yangın faciasında ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Akıncı, borsanın Ocak ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nın (ELÜS) 13 Ocak 2025 itibarıyla aracılı sisteme geçişinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Akıncı, yeni sistemin güvenli ve kesintisiz bir işlem altyapısı sunduğunu belirtti.

Akıncı, yatırımcıların GTB'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Akdeniz ÜPAK üzerinden hizmet almaya devam edebileceğini ve bu sürecin tarımsal ticareti daha şeffaf ve güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Tarımda kuraklık tehlikesine de değinen Akıncı, "Kuraklık, etkisini her geçen yıl daha fazla göstermekte. Kış ortasında olunmasına rağmen yaz ayından kalma günler yaşanmakta. Özellikle son 3-4 yıldır kuraklık arttı, bu yıl ise daha yoğun hissediliyor. Kuraklık nedeniyle tarım faaliyetleri olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak adına acil önlemler alınmasını gerekiyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Finans, Suriye, Tarım, Borsa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası'ndan 2024 değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:19:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Ticaret Borsası'ndan 2024 değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.