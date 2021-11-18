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Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi - Son Dakika

Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi

18.11.2021 12:40
Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi

Gaziantep'te, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde kentteki sanayicilerin bilgilendirilmesine yönelik "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde kentteki sanayicilerin bilgilendirilmesine yönelik "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimdeki konuşmasında, sanayideki rekabetçiliğin sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep'in ihracatta Türkiye'de 5. sırada yer aldığını ifade eden Ünverdi, "İhracattaki başarılarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için de gençlerimizin katılımlı olması ve dijital çağın olanaklarını sonuna kadar kullanması lazım. Biz sanayileşme devrimini hep kaçıran bir ülkeyiz. Bu devrimleri kaçıran olarak bu dijitalleşmeyi kaçıramayız, bizim için önemlidir." dedi.

Ünverdi, gençlerin sonuna kadar dijitalleşmeden faydalanacağını dile getirdi.

Dijitalleşmeyle ülke sanayisinde devrimlerin yapılabileceğine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Biz sanayimizi çok ileri noktalara taşıyıp, ekonomik anlamda dünyanın ilk 10'u değil, ilk 5'i arasına sokabiliriz. Bunun için bizim gücümüz ve fırsatımız var. Dünya ekonomisi şu an pandemi psikolojisi nedeniyle Çin'den uzaklaşmış durumda ve Avrupa ile dünya, tek tedarikçi ülkeyle devam edilemeyeceğinin farkına vardı. Mutlaka ikinci bir ülke olması gerektiğinin farkında. Burada da avantaj bizdedir. Çünkü üretim merkezi olarak Avrupa'ya en yakın ülkelerdeniz. Hem kaliteli hem de uygun ürün üretebiliyoruz. Bu bizim şansımız. Katma değerli ürünleri dijitalleşmeyle üretmeliyiz."

KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok ise Gaziantep'in ekonomik rekabette önemli fırsatları taşıdığını belirterek, "Dijital dönüşüm tüm şirketlerimizin rekabetini artırmak için fırsatlar sunuyor. Sadece batıdaki şirketler değil, Gaziantep gibi ihracatta lider şehirlerin bu dönüşümü göz önünde tutması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu, endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti hakkında söyleşide bulundu.

Gün boyunca devam edecek etkinliğe çok sayıda sanayi kuruluşunun yetkilileri ve girişimci katıldı.

Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi
Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi
Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi
Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi
Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi

Gaziantep Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantepli sanayicilere endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm eğitimi verildi - Son Dakika
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