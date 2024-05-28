Antalya'da Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Kullanılacak Borular Gazipaşa'ya Getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Kullanılacak Borular Gazipaşa'ya Getirildi

Antalya\'da Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Kullanılacak Borular Gazipaşa\'ya Getirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini de kapsayan, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçelerini doğalgazla buluşturacak olan 3 milyar TL maliyetli Doğalgaz Boru Hattı projesinde kullanılacak borular Gazipaşa'ya getirildi. Borular, kazı çalışmalarının ardından bir birine bağlanarak, hat oluşturulacak.

28.05.2024 17:58
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesini de kapsayan, Manavgat-Alanya-Gazipaşa- Anamur ilçelerini doğalgazla buluşturacak olan 3 milyar TL maliyetli Doğalgaz Boru Hattı projesinde kullanılacak borular Gazipaşa'ya getirildi. Demirli Çeşme Orman Deposu'na istiflenen borular, kazı çalışmalarının ardından bir birine bağlanarak, hat oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Mart 2022 tarihinde imzalanan kararname ile kamulaştırma kararı çıkan Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Doğalgaz Boru Hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken 137 km'lik FAZ-2 Doğalgaz Boru Hattı projesiyle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçelerini doğalgazla buluşturacak projede kullanılacak borular tırlarla Gazipaşa'ya getirilerek, Demirli Çeşme Orman Deposu'na istiflendi.

Kazı çalışmaları başlayacak

Gazipaşa'ya getirilen doğalgaz taşıma boruları, 4 ilçede belirlenen noktalarda yapılacak kazı çalışmalarının ardından bir birine bağlanarak, hat oluşturulacak. Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçelerini doğalgazla buluşturacak olan 3 milyar TL maliyetli hat, 137 kilometre uzunluğunda bir alan üzerinde inşa edilecek. Kazı çalışmalarının ise yakın zamanda başlanacağı öğrenildi. Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur'a gönderilen borular, kazı çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda birbirine bağlanarak, doğalgaz hattı oluşturulacak.

3 milyarlık ihale

Manavgat-Alanya-Gazipaşa ve Anamur ilçeleri FAZ-2 arası 137 km olan Doğalgaz Boru Hattı Projesi İhalesi ocak ayında imzalanmıştı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından 'pazarlık usulüyle' ve yaklaşık değeri 2 milyar 519 milyon 722 bin TL olan Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçeleri FAZ-2 Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi İhalesi tamamlandı. İhaleye üç firma davet edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Kullanılacak Borular Gazipaşa'ya Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Kullanılacak Borular Gazipaşa'ya Getirildi - Son Dakika
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