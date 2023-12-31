2024\'te Borsa İstanbul\'un Pozitif İyimser Beklentileri Korunuyor

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, Borsa İstanbul'un yeni yılda hem yerel hem de global konu başlıkları ile dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirterek "Borsada 2024'te pozitif iyimser beklentilerimizi koruyoruz." dedi.

Nergiz, AA muhabirine 2023 ve 2024 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alper Nergiz, 2023'te dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli gelişmelerin yaşandığını, yılın başında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin tüm dinamikleri üzerinde etkili olduğunu anlatarak dünya ve Türkiye'de yıl içinde yaşanan diğer gelişmeleri anımsattı.

Nergiz, seçime kadarki bölümde borsada sektörel bazda ayrışmaların yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimiyle uygulanan rasyonel politikalar, enflasyon ile mücadelede kararlılık, kazanılan kredibilite ve artan öngörülebilirlik ile ülke risk priminin gerilemesi borsanın seçim sonrası daha pozitif bir seyir izlemesini sağladı. Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantılarda aldığı pozitif geri dönüş, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke görünümünde olumlu yönde değişikliğe gitmeleri, yabancı kurumların Türkiye'ye ilişkin yayımladıkları iyimser araştırma raporları, ülkemizin risk primi CDS'in 700'lü seviyelerden 280 seviyelerine kadar düşmesi, seçim sonrası Borsa İstanbul'un performansına olumlu katkı veren gelişmeler olarak öne çıktı."

Borsadaki yatırımcı sayısında son yıllarda önemli artış kaydedildiğine vurgu yapan Nergiz, pay senedi yatırımcı sayısının 2019'da 1,2 milyon, 2020'de 1,99 milyon, 2021'de 2,35 milyon, 2022'de 3,78 milyon ve 2023'te 8,6 milyona yükseldiğini aktardı.

Nergiz, bu yıl yatırımcı sayısında görülen artışa ilişkin, "Artışın en önemli sebepleri, seçim belirsizliğinin bitmesi, yeni ekonomi yönetiminin izlediği rasyonel politikalar, yabancı bakış açısındaki pozitif iyimserliğin yerli ile desteklenmesi, özellikle de halka arzlara olan yüksek talep olarak izah edilebilir." ifadesini kullandı.

Bu yıl 54 şirketin halka arz edildiğini ve 75 milyar lirayı aşan kaynağın da reel sektöre aktarıldığını anımsatan Nergiz, şöyle devam etti:

"2024'te de halka arzlara şirketler kredi maliyetlerinin yükselmesi ile ucuz kaynak sağlamak açısından daha sıcak bakacaklar. Fakat talep tarafında Türk lirası enstrümanlarının da getirileri borsaya alternatif oluşturabilir. Bu yüzden 2024, halka arzlarda seçici olunacak bir yıl olacak. Borsada 2024'te pozitif iyimser beklentilerimizi koruyoruz. Türkiye'nin enflasyon ile mücadele konusunda sergilediği kararlı tutum gelecek dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımı olarak yeni aksiyonların alınmasını destekleyebilir. Mevduat faizlerinde aylık yüzde 4'leri bulan risksiz getiri potansiyeli borsadaki yerli müşteriler açısından alternatif oluşturabilir."

Hisse seçiminde seçici olunması gerekli

Nergiz, 2024'te takip edilecek ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacak olaylara ilişkin, "Yılın ilk yarısında yerel seçim yapılacak. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşan para politikasının halka açık şirketler üzerindeki etkileri, orta vadeli programın enflasyon hedefi, sürdürülebilir büyüme, cari açık, yapısal reformlar, jeopolitik risk temasına yönelik gelişmeler ile yeşil ve dijital dönüşüm takip edilecek en önemli başlıklar olarak öne çıkacak. Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde yeni yılda finansal piyasaları meşgul edecek birçok gelişmelere sahne olabileceğinden temkinli iyimser olmakta fayda var. " ifadesini kullandı.

Borsanın hem yerel hem de global konu başlıkları ile yeni yılda dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade eden Nergiz, özellikle yabancı yatırımcıların yerel seçim sonrasında piyasada daha iştahlı olabileceğini söyledi.

Nergiz, yabancıların ilgisiyle bankacılık ve holding sektörünün, yeşil enerji, sıfır karbon emisyon gibi konuların gündemde olması ile enerji, kentsel dönüşüm teşvikleri ile inşaat, artan kapasite ile turizm ve havacılık sektörlerinin öne çıkabileceğini anlattı.

Uygun çarpanlara sahip büyüme beklentisi ve hikayesi olan şirketler ile dünya konjonktüründeki trendlerin de yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Nergiz, sektör ve hisse seçiminde iyi araştırıp çok seçici olunması uyarısında bulundu.

-"Borsada yatırımcının ihtiyacı olmayan para ile yatırım yapması ve sabırlı olması önemli"

Nergiz, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı olarak yeni aksiyonlar almasının yabancı yatırımcıların iştahını artırabileceğini söyledi.

Döviz kurunun seviyesi ve kademeli olarak artan faizlerin yavaş yavaş yabancı girişine olanak sağladığını ifade eden Nergiz, "Bu doğrultuda bankacılık, enerji, havacılık, iletişim gibi sektörler ile uygun temel çarpanlara ve derinliğe sahip büyük şirketlerin yabancıların radarında daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Yeni yılda yatırımcılara önerilerde de bulunan Nergiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güncel trendlere adapte olabilen yatırımcılar yıl genelinde finansal varlıklarda izlenecek değişimlerden pozitif performans sağlayarak enflasyon karşısında başarıya ulaşabilir. Yatırımların sepet şeklinde dengeli ve seçici bir portföy oluşturmaları gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle yıl genelinde piyasaların akışını değiştirebilecek küresel merkez bankalarının tavırları, küresel enflasyonun, faiz oranlarının ve büyümenin seyri, jeopolitik riskler ile enerji ve emtia fiyatlarının seyri, gibi önemli gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından izlenip portföy içerisindeki finansal ürünlerin ağırlıklarının ayarlamasını sağlamalıdır. Faizlerdeki yükseliş sonrası borsaya alternatif oluşması sektör ve şirket bazında seçici olunmalı. Borsada yatırımcının ihtiyacı olmayan bir para ile yatırım yapması ve sabırlı olması önemlidir."