GCM Yatırım'ın Akdeniz Genişlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

GCM Yatırım'ın Akdeniz Genişlemesi

GCM Yatırım, Mersin ve Antalya'da yeni ofisler açarak yerel yatırımcılara hizmet vermeye başladı.

16.12.2024 14:16
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GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ, Mersin ve Antalya'da iki yeni yatırım ofisi açarak Akdeniz Bölgesi'nde hizmet ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana'daki başarılı çalışmalarının ardından Akdeniz'in önemli şehirlerinden Mersin ve Antalya'da ofis açan şirket, yeni açılan ofislerle yerel yatırımcılara daha yakın olmayı, onların finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı ve bölgenin ekonomik dinamizmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yeni açılan yatırım ofislerinin yatırımcılara birebir hizmet sunarak onların finansal bilgi birikimlerini artırma ve daha bilinçli yatırım kararları almalarını sağlama konusunda rehberlik etmesi bekleniyor.

GCM Yatırım, gelişmiş teknolojik altyapısı ile bu ofislerde dünya standartlarında çözümler sunmayı planlıyor.

Mersin ve Antalya'daki ofisler, yatırımcılara Borsa İstanbul pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile yurt dışı piyasalar gibi geniş bir yelpazede yatırım araçlarına erişim imkanı sağlayacak. Yatırımcılar, ihtiyaç duydukları tüm finansal çözümlere bu ofislerden ulaşabilecek.

Şirketin müşteri odaklı hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle Mersin ve Antalya'daki yatırımcılara bölgesel piyasa dinamiklerine uygun fırsatlar sunarak yerel ekonomiye de destek olacak.

Kaynak: AA

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