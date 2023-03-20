Gece yarısından itibaren motorine 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika
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Gece yarısından itibaren motorine 81 kuruşluk zam geliyor

20.03.2023 11:51

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 42 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

21 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 20 LİRA 42 KURUŞTAN SATILACAK

Yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 42 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 80 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gece yarısından itibaren motorine 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısından itibaren motorine 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika
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