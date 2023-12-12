Geleceğin filosunu şekillendiren inovasyonlar ve stratejiler Dijital Filo Buluşmaları\'nda anlatıldı

Filo yönetimi alanında yenilikçi yaklaşımlar ve stratejilerin masaya yatırıldığı Dijital Filo Buluşmaları 2023, farklı alanlardan uzmanların bir araya geldiği panellerle sektör profesyonellerine çeşitli fikirler sundu.

Lastik sektöründen Brisa ve telematik dünyasından Arvento'nun sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dijital Filo Buluşmaları' Zorlu Center'da gerçekleşti. Filo yönetimi sektöründe en iyi uygulamaları yaygınlaştırarak bu alanda kültür oluşturma amacını taşıyan etkinlik, geleceğin zorluklarına karşı etkili ve verimli yönetim süreçleri geliştirmeleri için sektör profesyonellerine ilham kaynağı olma yaklaşımıyla bu alanda bir dönüm noktası olmayı hedefliyor.

300'ÜN ÜZERİNDE SEKTÖR PROFESYONELİ KATILDI

Dijital Filo Buluşmaları, sektör profesyonellerine ilham kaynağı olacak panellere ev sahipliği yaptı. 300'ün üzerinde sektör profesyonelini katılımcı olarak bir araya getiren Dijital Filo Buluşmaları 2023'te ticari araç filolarının yanı sıra OEM ve mobilite alanında faaliyet gösteren firmalardan yöneticiler, filo yönetimi operasyonlarından sorumlu kişiler, iş geliştirme ve strateji yöneticileri ile Ar-Ge sorumluları yer aldı.

'LASTİĞİN ÖTESİNİ DÜŞÜNEREK MOBİLİTE DÜNYASINA YENİLİKLER GETİRİYORUZ'

Etkinlik, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ile Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Evren Güzel, filo yönetim süreçlerinin tasarlanabilmesi için ilham olmayı hedefleyerek bu yıl ilk kez Dijital Filo Buluşmaları'na öncülük ettiklerini altını çizerek 'Brisa, bugün İzmit ve Aksaray'da son teknoloji fabrikaları, 3000'i aşkın çalışanı, güçlü ihracatı, Ar-Ge'si ile Türkiye lastik sektörünün aynı zamanda mobilitenin liderliğini üstleniyor. Yaptığımız yatırımlar ve iş birlikleri ile sektörde mobilite dönüşümüne öncülük ediyoruz. Lastiğin ötesini düşünerek mobilite dünyasına yenilikler getiriyoruz. Otomotiv sektörünün geleceğine bakıldığında; bağlantılı araçlar, otonom araçlar ve elektrifikasyon ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün 2030'a kadar yaygınlaşmasını, 2050'de ise gerçekten tüm süreçlerin bu anlamda entegre olmasını bekliyoruz ve bu dönüşüme kapsamlı şekilde hazırlanıyoruz. Mobilite İşimizi Geliştirme yönünde en büyük adımımız 2022 yılında, telematik dünyasının lideri Arvento Mobil Sistemleri satın alarak, bünyemize katmamız oldu. Brisa'nın ürünleri ve servis ağıyla Arvento'nun filo yönetim platformunu entegre ederek yenilikçi mobilite çözümlerini sektöre sunmaya hazırlanıyoruz' dedi.

'FİLOLAŞMA ORANI TÜRKİYE'DE ARTIK YÜZDE 85'LERE ULAŞTI'

Türkiye'nin, Avrupa'daki ticari araç parkı büyüklüğünde ikinci sırada olduğunu belirten Güzel, 'Filolaşma oranı Türkiye'de artık yüzde 85'lere ulaştı. Filoların farklı operasyon koşulları var. İnşaat hafriyat sahasında çalışan, maden sahalarında çalışan veya bir bölgeden bir bölgeye yük taşıyan, bunu tüketiciye ulaştıran ya da uluslararası taşımacılıkta çalışan filolar var. Biz Brisa'da filo çözümlerinde lastik tedariğine ek olarak lastiklerin yönetimini de üstleniyoruz. Lastiğin aracın altına girdiği ilk günden itibaren tüm yolculuğunu dijital ortamda takip ediyoruz. Arvento ile güç birliğiyle filoların hareketlilik verisini alıp bunu veri analitiğiyle işleyip bir lastik ne zaman filoya girdi, ömrünün hangi aşamasında, ne zaman rotasyon gerekiyor, ne zaman değiştirilmesi gerekiyor, ne zaman kaplamaya gitmesi gerekiyor gibi filolara maliyet düşüşü yaratacak programlarla danışmanlık veriyoruz. Hatta şoförün sürüş şeklinin maliyetlerine nasıl etki ettiği gibi dataları dahi sunabiliyoruz. Böylece filolarda operasyonel verimliliği, güvenliği ve karlılığı garanti altına alıyoruz' şeklinde konuştu.

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal maliyetler ve iş süreçlerindeki verimliliğin, taşımacılıkta filo yönetimi alanında giderek daha fazla önem kazandığının altını çizerek sözlerine şunları ekledi:

'Arvento olarak, filo yönetimi alanında gelişen teknolojilere hızlı şekilde adapte olan çözümlerimizle, operasyonel giderlerin kontrol edilebilir ve denetlenebilir olması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 17 yıldır Türkiye'de pazar lideriyiz. Bugüne kadar 120 binden fazla müşterimiz oldu, 1 milyon 300 binden fazla araca bizim araç takip sistemlerimiz takıldı. Geçmişte bir aracın konumunu ve hızını göstermek büyük bir yenilikken bugün; birçok sensör, Can-Bus ve Dijital Takograf entegrasyonları ile aracın yakıt seviyesinden, motor devrine, dorsedeki sıcaklıktan lastik basınçlarına, sürücünün aracı ne kadar ekonomik veya güvenli kullandığına kadar yüzlerce veriyi anlık olarak işliyoruz. Şirketler filolarını tek merkezden kolayca yönetebiliyor, maliyetleri kontrol altında tutabiliyor.'

'YAKIN ZAMANDA BERABER GELİŞTİRDİĞİMİZ YENİ ÜRÜNLER DE PAZARA ÇIKACAK'

'Brisa ile güçlerimizi birleştirerek önemli bir adım attık' diyen Özer Hıncal, Brisa ile yaratılan sinerji sayesinde pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde güçlerine güç kattıklarını, yakın zamanda beraber geliştirilen yeni ürünlerin de pazara çıkacağını ekleyerek 'Kalabalık, uzman ve heyecanlı bir kadro ile ve pazar lideri olmanın verdiği sorumlulukla hep bir sonrasına çalışıyoruz, bizi tercih eden müşterilerimize hep en iyisini sunabilmek için yarına hazırlanıyoruz' dedi.