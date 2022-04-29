"Gelecek Mutfakta" projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP çerçevesinde hayata geçirilen "BTSO Mutfak Akademi Gelecek Mutfakta" projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

BTSO tarafından yiyecek-içecek ve konaklama sektörlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', işletmelerin nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. BTSO Mutfak Akademi'nin dezavantajlı gruplardaki bireylere mesleki

beceri kazandırarak yiyecek-içecek sektöründe istihdama katılmalarının kolaylaştırılması hedefiyle hazırladığı "Gelecek Mutfakta" projesinin tanıtım toplantısına, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Aydın ile sektör temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Irmak Aslan, projenin

sadece sektöre nitelikli personel yetiştirmekle kalmadığını aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan fiziksel alanların da sağlandığını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO'nun yiyecek-içecek sektörüne uzun süredir destek

çalışmaları olduğunu belirterek, "Yiyecek-içecek ve konaklama sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla dört sene önce çıktığımız yolda birçok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bu süre zarfında dezavantajlı grupları da projelerimize dahil ettik. BEBKA'nın da desteğiyle alanında ilk olan bu proje Bursa'da hayata geçti. Aynı zamanda Bursa Denetimli Serbestlik ve Adalet

Bakanlığı'nın da destekleriyle suça sürüklenen çocuklarla ilgili projemizi gerçekleştirdik. Nitelikli istihdamı artırmak amacıyla projelerimizi tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak da "BTSO Mutfak Akademi Gelecek Mutfakta" projesinin çok değerli olduğunu belirterek, "BEBKA olarak bizler de bu heyecana ortak olmak istedik. Nitekim projenin de desteklenme süreci olumlu bir şekilde gerçekleşti. Projenin bölgemiz açısından çok kıymetli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullandı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesi nedeniyle BTSO'ya teşekkür etti. Başkan Çevikel, "Çalışmalardan son derece mutluluk duyuyorum. Proje anlatıldığında 'biz de içinde olmalıyız' dedik. İnsanları meslek sahibi yapmanın değeri ölçülemez ve projede de bu sağlanıyor. İçinde dezavantajlı grupların da olması projeyi daha da özel kılıyor" dedi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Aydın, BTSO öncülüğünde gerçekleşen "Gelecek Mutfakta"

projesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "İnsanları meslek edindirme ve topluma kazandırma noktasında BTSO bizlerle iş birliği yapmak istedi. Bu alanda destek sağlarken sürecin devamında da danışanların yaşam standardını yükseltmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Toplantının sonunda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Gelecek Mutfakta projesi ile 18-40 yaş arası dezavantajlı gruptaki kadın, genç işsizler, denetimli serbestliğe sahip ve madde bağımlılığı tedavisi görmüş kişilere yiyecek-içecek sektöründe 11 meslek dalında mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor. Psikososyal destek faaliyetlerinin de

sağlanacağı proje ile 410 kişininin istihdam edilmesi ve sektöre eğitimli, nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanıyor. Proje ile aynı zamanda TR41 Bölgesi'ndeki işletmelerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla sektördeki 100 çalışana iş geliştirme eğitimleri ile destek olunması planlanıyor. Gelecek Mutfakta projesinde yöresel kalkınmaya katkı sağlamak üzere de çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje ile Bursa'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik iş geliştirme eğitimleri verilecek. Söz konusu eğitimlerden 40 kadın kooperatif üyesinin faydalanması amaçlanıyor. - BURSA