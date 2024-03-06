Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde 150 Bin Liralık Rekor Fiyat - Son Dakika
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Ekonomi

Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde 150 Bin Liralık Rekor Fiyat

Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni\'nde 150 Bin Liralık Rekor Fiyat

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde, 161 koç arasından en pahalısı 150 bin liradan alıcı buldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve diğer yetkililerin katıldığı törende, merinos ırkı damızlık bir koç, Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız tarafından satın alındı. Mırız, aldığı koçu damızlık olarak kullanacaklarını belirtti.

06.03.2024 20:01  Güncelleme: 20:04
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Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün her yıl gerçekleştirdiği, Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde satışa çıkarılan 161 koç arasından en pahalısı 150 bin liradan alıcı buldu.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün "Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni" gerçekleştirildi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ve çok sayıda hayvan yetiştirici katıldı. Enstitüde yetiştirilen merinos ırkı damızlık bir koç, açık artırmada Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liralık rekor fiyatla satın alındı.

Programda konuşan TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, "Bandırma Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, köklü geçmişi ve tarımsal araştırmalar ve politikalar konularındaki tecrübesiyle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak hayvan yetiştirme konusunda araştırma faaliyetleri yürüten öncü kuruluşlardan birisidir. Enstitümüz 1935 yılında "Merinos Yetiştirme Çiftliği" olarak kurulmuş olup 90 yıldır misyonunu sürdürmektedir. Bugüne kadar üreticilere 60 bin adet damızlık vasıflı Karacabey Merinosu teslim edilmiştir. Özellikle Karacabey (Türk) Merinosu, bölgede bir marka haline gelmiştir. Yerli ve milli üretimin günümüzde çok daha fazla önem kazandığı bir dönemde, yetiştiricilere sunduğumuz Karacabey Merinosu damızlıkları, titizlikle yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Verim artışına yönelik olarak gerçekleştirilen ıslah çalışmalarına, 2016 yılından itibaren çağın getirdiği yenilikler genetik yöntemler de eklenmiştir. Verim kayıplarını önleyen, hastalıklara dirençli genetik seleksiyon yapılmış damızlıkları üretmenin haklı gurunu yaşamaktayız. Bugün burada, geleneksel hale gelen damızlık koç satış törenimizin 81. yılını kutluyor olmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan bu zorlu yolculukta heyecanımıza ortak olduğunuz için sizlere şükran duyuyor, damızlık koçlarımızın sürünüze bereket katmasını diliyor, tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir rolü olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, "Enstitümüzün 81 yıllık tecrübesi ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, ülkemizin tarım ve hayvancılık politikalarına yön vermiştir.. Ülkemiz için stratejik olduğuna inandığımız böyle bir müessesenin Bandırma'da faaliyet göstermesine ayrı bir anlam kazandırıyor. İlimizde tarımsal faaliyete, hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde önemli besi işletmecileri ilimizde faaliyet gösteriyor ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Balıkesir ilimiz Türkiye'yi doyuran il vasfının hakkıyla endinmiş bir ildir. Türkiye'de kırmızı ete olan talep her geçen gün artmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazası ve ıslahı da çok önemlidir. Bandırma Hayvancılık Araştırma Enstitüsü bu durumda çok stratejik bir öneme sahiptir. Sağlıklı nesli oluşturmak, hastalıklara karşı dirençli ırk yetiştirmek, damızlık üretimiyle bu gibi yerlerde yetiştirmelidir. bu vesile ile hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koçu, 150 bin liralık rekor fiyatla satın alan Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız, yaptığı açıklamada, "Merinos koçlarımız çok ünlü. Aldığımız koçun şeceresine bakmıştık, takip ediyorduk. Bu koçu almak bize nasip oldu. Merinos'a bir nebze olsun faydamız olsun istedik. Erdek'te bir çiftliğimiz var. Koçumuzu damızlık olarak kullanacağız inşallah. Hayırlı olsun," diye konuştu.

Mırız'a rekor fiyata satın aldığı koç dolayısıyla, günün anısına bir plaket takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde 150 Bin Liralık Rekor Fiyat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde 150 Bin Liralık Rekor Fiyat - Son Dakika
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