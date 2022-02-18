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Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması

18.02.2022 19:56
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Türkiye'nin krizi fırsata çevirebilmek için yeterli avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Türkiye'nin krizi fırsata çevirebilmek için yeterli avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Akbal, derneğin Kayseri şubesinin 14. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 20 yıl önce kurulan Genç MÜSİAD'ın ülke genelinde 56, yurt dışında ise 32 temsilciliği kurumsal iletişim kapasitesine sahip bir gençlik platformuna dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına taşımanın gençlerin vazifesi olduğuna dikkati çeken Akbal, "Genç girişimcilerimizle, iktisadi teşebbüslerimizle, ülkemizi global alanda söz sahibi yapmak bizim en önemli misyonumuz olmalıdır. Girişimler, artı değer oluşturan, kalıcı ekonomik büyüme ve geniş istihdam sağlayan toplumsal kalkınmanın ana faktörlerinden birisidir." dedi.

Akbal, Genç MÜSİAD olarak sadece yeni trend girişim modellerine odaklanmadıklarını aynı zamanda geleneksel ticaret kapasitesini artıracak faaliyetler de ortaya koyduklarını vurguladı.

Dünyada var olan enflasyonist ortamın, bir süre daha kendisini göstereceğinin altını çizen Akbal, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki her kriz yeni fırsatlar doğurur. Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla benzersiz fırsatlara erişmek noktasında çok ciddi avantajlara sahiptir. Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya'yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon dolar değerinde bir pazara çok kolay erişebilmektedir. Ülkemiz son 2 yıla bakıldığında teknoloji ekosisteminde ciddi atılımlar gerçekleştirmiştir. 2021 yılı rekorlarla geçmiştir. Ülkemizdeki teknolojik yatırımlar tüm sektörlerin aksine 9 kat büyüme göstermiştir."

Kayseri Şube Başkanlığını Mustafa Yelkenoğlu'na bırakan Kadir Andaç ise görev aldığı süre boyunca ülke ekonomisine katkı sunabilmek için ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yelkenoğlu da Andaç'ın çıtayı çok yükselttiğini ve ondan sonra şube başkanlığı yapmanın kendisini zorlayacağını belirtti.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ile Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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